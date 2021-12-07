İğne tarih oluyor: 3D baskılı aşı yaması geliştirildi
ABD'de iğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi. Aşının, yama üzerindeki mikro iğneler sayesinde derinin altına iletilebildiği, ayrıca bir şırınga ve iğneye ihtiyaç duyulmadığı açıklandı.
ABD'de, Stanford ve Kuzey Carolina Üniversitesi (UNC) bilim insanları ortak çalışma sonucu iğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirdiklerini açıkladı.
Kuzey Carolina Üniversitesi'nin yazılı basın açıklamasında, iki üniversite bilim insanlarının ortak çalışmasıyla elde edilen 3D baskılı aşı yamasının insanların kendi başına uygulayabileceği kolaylıkta olduğu ve özel depolama gereksinimini ortadan kaldıracağı belirtildi.
Stanford Üniversitesi profesörü Joseph M. DeSimone, "Bu teknolojiyi geliştirirken, daha düşük dozlarda, acısız ve kaygısız bir şekilde aşıların daha hızlı küresel gelişimi için temel oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.
UNC'de mikrobiyoloji ve immünoloji bölümünde araştırmacı olan Shaomin Tian ise, "Yaklaşımımız, performans ve maliyet açısından en iyi mikro iğneleri yapmak için bize çok sayıda tasarım serbestliği sağlıyor ve mikro iğneleri doğrudan 3D yazdırmamıza izin veriyor" diye konuştu.
3D tekniğiyle yara bandına benzeyen ince bir yamanın üzerine yazdırılabilen aşının, yama üzerindeki mikro iğneler sayesinde derinin altına iletilebildiği, ayrıca bir şırınga ve iğneye ihtiyaç duyulmadığı bilgisi paylaşıldı.
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