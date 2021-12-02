Instagram DM açılmıyor hatası! Instagram DM çöktü mü? Instagram’da mesaj neden gitmiyor?

Instagram DM çöktü mü? Instagram'da mesaj neden gitmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulaması Insragram'da mesajların gönderilemediği sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Instagram DM çöktü mü? Instagram'da mesaj neden gitmiyor?

Geçen aylarda da çökme sorunuyla karşılaşılan Instagram'da bu akşam mesaj kutusunda yaşanan aksaklık dikkat çekti. Instagram kullanıcıları mesajlaşırken 'Kullanıcı eklenemedi' ve 'Yazışma oluşturulamadı' problemleriyle karşılaştı.