Instagram DM açılmıyor hatası! Instagram DM çöktü mü? Instagram’da mesaj neden gitmiyor?
Instagram DM açılmıyor hatası nedir? Instagram DM çöktü mü? Instagram’da mesajların neden gitmediği merak edilen konuların başında geliyor. Popüler sosyal medya platformu kullanıcıları Instagram'da mesaj göndermede sıkıntı yaşadığını dile getiriyor. Peki; Instagram DM çöktü mü?
Instagram DM çöktü mü? Instagram'da mesaj neden gitmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulaması Insragram'da mesajların gönderilemediği sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Instagram DM çöktü mü? Instagram'da mesaj neden gitmiyor?
Geçen aylarda da çökme sorunuyla karşılaşılan Instagram'da bu akşam mesaj kutusunda yaşanan aksaklık dikkat çekti. Instagram kullanıcıları mesajlaşırken 'Kullanıcı eklenemedi' ve 'Yazışma oluşturulamadı' problemleriyle karşılaştı.
Instagram'da karşılaşılan bu problem Twitter'da TT listesinde zirveye yükseldi. Twitter'da da en çok konuşulan konulardan birisi Instagram oldu.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Birçok kullanıcı uygulamanın normale döndüğüne dair paylaşım yaptı.
Instagram Meta güncellemesi merak edildi
Instagram'da kullanıcılar DM çökme sorunun Meta ile ilgili olduğu tahmininde bulundu. Birçok kullanıcı uygulamalarında geçmişte 'Instagram from Facebook' ifadelerinin Instagram from Meta ifadeleriyle değiştiğini belirtiyor.
Instagram from meta ne demek?
Ekim ayında da çökmüştü
Geçen ay sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde yaşanan erişim sorununun etkisiyle Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde düşmüştü. Başka bir ifadeyle 7 saat süren çöküş nedeniyle Facebook saniyede 2 milyon dolar erimişti.
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