SON DAKİKA: e-Devlet'ten yeni hizmet!
Son dakika...Adalet Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, e-Devlet üzerinden yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil kaydı alınması uygulamasında, tercüme edilen dil sayısı 18'e yükseldi. İşte teknoloji haberimizin ayrıntıları...
SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilen yazılımla vatandaşlar, 20 Mart 2016'dan itibaren adliyeye gitmeden yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtlarını e-Devlet üzerinden almaya başlamıştı.
İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilmeye başlanan sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlanmıştı.
SAYI 18'E ÇIKTI
Bu kapsamda Adalet Bakanlığı personeli tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilişim Sistemi (ASBS) ile 20 Kasım itibarıyla sabıka kaydının alınabileceği dil sayısı 18'e yükseldi.
İŞTE YENİ EKLENEN DİLLER
e-Devlet'e entegre edilen yeni sistemle vatandaşlar Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alabilme imkanına kavuştu.
ARAPÇA İÇİN ÇALIŞMALARA VAR
e-Devlet üzerinden Arapça adli sicil kaydı alınabilmesi için çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
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