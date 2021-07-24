Acil durum uyarısı nedir? iPhone Test Alert Notification "Evde kal Türkiye" bildirimi ne anlama geliyor?
Acil durum uyarısı nedir, neden geldi? iPhone kullanıcıları sabahın ilk saatlerinde "Test Alert Notification" uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Cihazlarına 6 tane bildirim gelen iPhone kullanıcıları, bildirim sesine ve gelen bildirime tepki gösterdi. Sosyal medyada bildirime yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü. Peki, acil durum uyarısı nedir? iPhone Test Alert Notification "Evde kal Türkiye" bildirimi ne anlama geliyor? İşte cevaplar...
Acil durum uyarısı nedir? Sabah saatlerinde iPhone telefonlara gelen bildirim sesi kullanıcıları isyan ettirdi. Sosyal medyada tepkilerini paylaşan kullanıcılar, bildirimin neden kaynaklandığını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili merak edilnleri yazımızda ele aldık. Peki, acil durum uyarısı nedir? iPhone kullanıcılarına "Acil durum uyarısı evde kal Türkiye" bildirimi neden geldi? İşte haberin detayları...
ACİL DURUM UYARISI NEDİR?
24 Temmuz Cumartesi günü iPhone telefonlarına "Test Alert Notification Evde Kal Türkiye" şeklinde bildirim geldi. Toplam 6 adet gelen bildirimin neden geldiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Apple tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
İşte acil durum hakkında detaylar;
ACİL DURUM KELİME ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
Acil durum, hemen müdahale ya da reaksiyon gerektiren, beklenmeyen ve ciddi olay ya da durum. Tıpta yaygın olarak kullanılan bu terim, Türkçe afet yazınına 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra, Dünya Bankası'nın önerisi ile girmiştir. Türkçeye, İngilizce "emergency" sözcüğünün karşılığı olarak giren ve hemen müdahale gerektiren tüm durum ve haller karşılığı olarak kullanılan emercensi sözcüğü de özellikle kimi askeri kaynaklarda kullanılmaktadır.
Yaralanma, kalp krizi, mahsur kalma, yangın, ev ve iş kazaları ya da trafik kazaları gibi birçok durum, olayın ciddiyetine göre acil durum sayılabilir ve polis, itfaiye, sağlık ekibi gibi acil durum servislerinin müdahalesini gerektirebilir.
Türkiye'de emniyet müdürlükleri, jandarma, belediyelere bağlı itfaiye teşkilatları, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarca kullanılan değişik acil durum telefon numaraları bulunmaktadır. Acil durum numaralarının tamamı, gerek sabit, gerek cep telefonları ve gerekse telefon kulübelerinden "ücretsiz" olarak aranabilir. Bunun yanı sıra acil durum servisleri arandığında operatör otomatik olarak arayan kişinin yerini belirler. Cep telefonları kapsama alanı dışında olduğu (çekmediği) durumlarda dahi, eğer telefonu kapsayan başka bir operatör varsa acil servis numaralarını aramak mümkündür.
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