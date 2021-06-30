Görüntüsü ortaya çıktı! iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayında tanıtımı yapılması planlanan iPhone 13'ün ilk görüntüleri sızmaya başladı. Apple'ın yeni modelin 13 Pro versiyonunda geliştirilmiş ultra geniş kamera kullanacağı belirtildi. Kullanıcılar fiyatların Türkiye'de ne kadar olacağını da merak ediliyor. İşte, iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Apple'ın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.

iPhone 13'ün tanıtılmasına sadece birkaç ay var. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 13 Pro serisinde yeni bir kamera kullanılacak. DuanRui de en yeni kukla modele ilişkin görüntüleri paylaştı.



Standart boyutlu iPhone 13 üzerinde yeni çapraz çift kamera düzeni ve biraz daha büyük çentik dikkat çekiyor.