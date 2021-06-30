Görüntüsü ortaya çıktı! iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
iPhone 13 ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Apple kullanıcıları tarafından iPhone 13'ün tanıtılacağı tarih merak ediliyor. Eylül ayında tanıtımı yapılması planlanan iPhone 13'ün ilk görüntüleri sızmaya başladı. Apple'ın yeni modelin 13 Pro versiyonunda geliştirilmiş ultra geniş kamera kullanacağı belirtildi. Kullanıcılar fiyatların Türkiye'de ne kadar olacağını da merak ediliyor. İşte, iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayında tanıtımı yapılması planlanan iPhone 13'ün ilk görüntüleri sızmaya başladı. Apple'ın yeni modelin 13 Pro versiyonunda geliştirilmiş ultra geniş kamera kullanacağı belirtildi. Kullanıcılar fiyatların Türkiye'de ne kadar olacağını da merak ediliyor. İşte, iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
Apple'ın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.
iPhone 13'ün tanıtılmasına sadece birkaç ay var. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 13 Pro serisinde yeni bir kamera kullanılacak. DuanRui de en yeni kukla modele ilişkin görüntüleri paylaştı.
Standart boyutlu iPhone 13 üzerinde yeni çapraz çift kamera düzeni ve biraz daha büyük çentik dikkat çekiyor.
Modeller, iPhone 13 ve iPhone 13 Mini'ye gelen yeni kamera düzeninin yanı sıra iPhone 13 Pro'da daha kalın bir genel tasarım ve daha büyük bir kamera çıkıntısının olduğu da gösteriyor.
Yeni iPhone'un batıl inançlar nedeniyle 13 olarak değil de 12S olarak adlandırılacağı daha sık dillendirilirken Pro versiyonda geliştirilmiş ultra geniş kamera kullanılacağı iddia edildi.
Ayrıca gelecek yıl çıkacak olan iPhone 14 modellerinin hepsinde bu ultra geniş kameraya yer verileceği belirtildi.
Kuo ayrıca 2021 Eylül'de tanıtılması beklenen yeni iPhone Pro'da otomatik netleme de olacak.
Şimdiye kadar birçok özelliği sızan yeni iPhone ailesine ilişkin bir diğer iddia ise tanıtım ve satış tarihi üzerine.
Bilindiği gibi Apple, iPhone'ları eylül ayında tanıtıyor.
Daha önce doğru çıkan sızıntılara imza atan analist Dan Ives, Apple'ın aklındaki kesin tanıtım ve satış tarihlerini paylaştı.
Dan Ives'in iddiasına göre yeni iPhone 13 ailesi 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılacak.
17 Eylül'den itibaren Apple ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinde ise iPhone telefonlar satışa çıkacak.
Son olarak şirkete yakın kaynaklar yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı.
Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.
Apple'ın A15 model işlemcisini ve 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak telefonlara 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri olacak.
İŞTE FİYAT LİSTESİ
iPhone 13 Mini - 4 GB RAM standart olarak gelecek.
iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar
iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar
iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar
iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.
iPhone 13 64 GB = 800 dolar
iPhone 13 128 GB = 850 dolar
iPhone 13 256 GB = 950 dolar
iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM'le gelecek.
iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar
iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar
iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar
iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar
iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM'le geliyor
iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar
iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar
iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar
iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar
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