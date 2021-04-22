Google dolandırıcıların yeni üssü haline geldi! Tarifeleri 2.500 ila 50 bin TL arasında değişiyor

2.500 İLA 50 BİN TL ARASI KAZANÇ

Hackerlar ile iletişime geçtiğinizde ise süreç şu şekilde işliyor: Öncelikle sundukları hizmetleri bir menü halinde sizlere iletiyorlar. Buradan hangi gizli veriye ulaşmak istiyorsanız ona göre bir ödeme gerçekleşiyor. Tarifeler 2.500 ila 50 bin TL arasında değişiyor.