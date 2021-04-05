Tarihte ilk kez! İnsan beyni bilgisayara kablosuz bağlandı

ÇALIŞMAYA İKİ FELÇLİ İNSAN KATILDI

Çalışmaya 2 kişi katıldı. Söz konusu iki ikişinin de felçi olduğu ve bu nedenle bilgisayarlı yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

NTV'nin haberine göre, bilim insanları, iki katılımcının da benzer hızda komut aktarımı gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Araştırma Brown Üniversitesi bünyesinde yapıldı ve sonuçları IEEE Transactions on Biomedical Engineering dergisinde yayımlandı.