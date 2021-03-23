23 Mart 2021, Salı
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iPhone 13 ne zaman tanıtılacak?

'ın yeni telefon modeli 13'ü vatandaşlar merakla beklerken sızıntılar başladı. Şirketin telefonu ne zaman tanıtacağına dair iddialar ortaya atıldı. Henüz tam tarih kesinleşmese de hangi ayda yeni iPhone'un tanıtılacağına ilişkin sızıntılar yaşandı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 23.03.2021
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iPhone 13 ne zaman tanıtılacak?

her yıl yeni modelini tanıtıyor.

Şirketin bu yıl da iPhone 13 modelini tanıtması bekleniyor.

Bir diğer ihtimal ise iPhone 13'ün başka bir adla tanıtılması.

Apple'ın teamüllerine göre Eylül ayı yeni iPhone modelinin tanıtıldığı dönem.

Ancak Macrumors'a konuşan uzmanlar bu tarihin sarkabileceğini belirtti.

Apple'ın cihazı Eylül'de tanıtsa bile yeni iPhone'un raflara girmesi ekim ayını bulabilir.

Uzmanlar tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle iPhone 13 satışının sarkabileceği düşüncesinde.

İPHONE 13 SİLİNEBİLİR

filmlerinde sıkça gösterildiği gibi 13 sayısı 'de uğursuz kabul ediliyor. Bu nedenle Apple'ın yeni iPhone'u farklı bir isimle piyasa sürebileceği iddia edildi.

Yeni iPhone'ın iPhone 13 yerine iPhone 12S olarak satılabileceği ifade ediliyor.

Gelecek yıl çıkacak telefon ise iPhone 14 olabilir.

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