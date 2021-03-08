WhatsApp'ta 'Adidas' virüsü! Eğer bu linke tıkladıysanız...

YENİ ÖZELLİK YOLDA

Yedeklenen sohbetler için daha güvenli bir yol oluşturmak adına çalışmalarını sürdürdüğü görülen popüler uygulamanın, bu yeni özelliği daha önce de gündeme gelmişti. Her ne kadar sohbetler uçtan uca şifreleme sunuyor olsa da bulutta yedeklenen mesajlara iCloud ve Google Drive üzerinden rahatlıkla ulaşılıyor. Güvenlik noktasında bir zaaf olarak görülen bu durumun ardından yeni özellik 'bulut çözümlerini' kullananları sevindirecek gibi duruyor.