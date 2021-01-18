Samsung'un Genel Müdür Yardımcısı Lee Jae-yong'a yolsuzluktan 2,5 yıl hapis cezası
Son dakika haberine göre... Teknoloji markası Samsung'un Genel Müdür Yardımcısı Lee Jae-yong'un yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
TEKNOLOJİ DHA
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Samsung Group yönetim Kurulu Başkanı ve varisi olan Lee Jae-yong, Güney Kore savcılığı tarafından Samsung Grubunun kontrolünü ele geçirmek için hisse senedi ve muhasebe sahtekarlığı ile suçlandı. Lee Jae-yong'un yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2015'TE USULSÜZLÜK SUÇLAMASI
Güney Koreli savcılar Lee'yi, 2015 yılında iki Samsung biriminin tartışmalı birleşmesinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla suçlamıştı. Seul mahkemesi suçlama ile ilgili olarak Lee için tutuklama talebini reddetmişti.