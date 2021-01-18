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Samsung'un Genel Müdür Yardımcısı Lee Jae-yong'a yolsuzluktan 2,5 yıl hapis cezası

Son dakika haberine göre... Teknoloji markası 'un Genel Müdür Yardımcısı 'un yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TEKNOLOJİ DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Samsung'un Genel Müdür Yardımcısı Lee Jae-yong'a yolsuzluktan 2,5 yıl hapis cezası

Group yönetim Kurulu Başkanı ve varisi olan , savcılığı tarafından Samsung Grubunun kontrolünü ele geçirmek için hisse senedi ve muhasebe sahtekarlığı ile suçlandı. Lee Jae-yong'un yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2015'TE USULSÜZLÜK SUÇLAMASI

Güney Koreli savcılar Lee'yi, 2015 yılında iki Samsung biriminin tartışmalı birleşmesinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla suçlamıştı. mahkemesi suçlama ile ilgili olarak Lee için tutuklama talebini reddetmişti.

2017 YARGILANMIŞTI

Lee, 2017'de eski Başkan Park Geun-hye'nin istifası ve mahkumiyeti de dahil olmak üzere Güney Kore'yi sarsan bir siyasi ve ticari skandalda rolü olduğu iddiasıyla yargılanmıştı.

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