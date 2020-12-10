Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Son dakika... Instagram çöktü mü? Facebook'un satın almasıyla birlikte birçok yeniliğe kavuşan popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram'da şu anda dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye'de erişim sorunu yoğunluk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, Twitter üzerinden Instagram'a giriş yapmakta sorun yaşadıklarını bildiriyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Son dakika... Instagram çöktü mü? Gençler arasındaki popüleritesini hiç kaybetmeden büyümeye devam eden sosyal medya platformu Instagram'da saat 15.50 itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Öğle vakitlerinde yaşanan erişim sorunu ilerleyen vakitlerde düzelmişti. Ara ara yeniden erişim problemi yaşandığı görülen Instagram'da sorunun kaynağı merak ediliyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Dünyaca ünlü sosyal medya paylaşım uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Instagram sunucu durumlarına bakıldığında sorunun saat 12:30 sularında başladığı gözlemlenebiliyor. Genellikle problemin resim yükleme sorunu olduğu dile getiriliyor.
Instagram'a erişim ara ara sağlanabiliyor. Sorunun gün içerisinde çözülmesi bekleniyor.
INSTAGRAM NASIL ORTAYA ÇIKTI?
2010 tarihinde Kevin Systorm ve Mike Krieger tarafından kurulan ve ilk olarak Burbn ismiyle piyasaya çıkan İnstagram, dünya çapında 500 milyon kullanıcıya sahiptir.
Şirketin ortaklarından Kevin, kullanıcıların yer bildirimi yapmasına yarayan Foursquare adlı uygulamadan çok etkilenmiştir. Bunun biraz daha farklılaştırılarak kullanılabileceğini düşünen genç adam, fotoğraf ekleme özelliğini de kullanarak Burbn adlı uygulamayı kullanıcıların beğenisine sunmuştur. Uygulama, kullanıcıların belirli lokasyonlarda check in yapması, gelecek check in'lerini planlaması, arkadaşlarıyla buluşması karşılığında puan kazanması ve bu buluşmalarda çektiği fotoğrafları paylaşması üzerine kurulu olarak ortaya çıkmıştır.
Uygulama bir süre boyunca kullanıcılar tarafından kullanılmış, fakat uygulama geliştiricisi Kevin bir türlü istediği başarıyı elde edememiştir. Fakat tüm olumsuzluklara rağmen Kevin sürekli olarak uygulamayı geliştirmeye devam etmiş ve sonunda kendisine yol arkadaşı olarak Mike Krieger'ı almıştır.
İkili, bir dizi araştırmanın ardından kullanıcıların kullanım alışkanlıklarını analiz etmiş ve ilginç bir detaya erişmişlerdir. Çünkü kullanıcılar yer bildirim özelliğini hiç kullanmazken, fotoğraf paylaşımını aktif olarak kullanıp devasa bir kullanım verisine işaret etmiştir.
Bu veri onların bundan sonraki hayatına şekil verirken, sosyal medyaya da yeni bir platform kazandırmaya imkan tanımıştır. Kevin ve Mike bu veriden faydalanarak 2010 yılında, sadece fotoğraf paylaşımı için kullanılabilecek, filtreler ile şekil verilebilecek bir uygulamayı, yani İnstagram'ı ortaya çıkarmıştır.
Burbn ile yaşanılan aksiliklerden derledikleri deneyimi İnstagram'a aktaran ikili, 2012 yılında şirketi 1 milyar dolara Facebook'a satmıştır. Facebook satın almadan önce yaklaşık 30 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu, satın almanın ardından geçen 4 yıllık sürede 500 milyon kullanıcıya sahip olmuştur.
Aralık 2013 yılında Instagram, kullanıcıların özel olarak belirli kişilere mesaj ve dosya göndermesine olanak tanıyan bir özellik olan Direct'i sundu. Mart 2014'te Instagram, Facebook Places'ı kullanmak için teknolojiyi test etmeye başladı. Ekim 2015 yılında Instagram, Boomerang'ı başlattı. Mayıs 2016 yılında Instagram, tam yeni güncellenmiş bir simge ve uygulama tasarımının yanı sıra yeni bir görünüm, ayrıca işletme, tanıtım ve pazarlama araçlarını tanıttı.
2016 yılın Ağustos ayında Instagram Hikayeler özelliğini, Kasım ayında canlı yayın, ayrıca Instagram Direct özelliği için kaybolan fotoğraf ve videoları da başlattı, 6 Aralık 2016'da yorum beğenisini tanıttı. Haziran 2018 yılında Instagram, YouTube ile rekabet etmeyi amaçlayan bir video platformu olan IGTV'nin lansmanını, Temmuz 2020 yılında ise, TikTok ile rekabet etmek için tasarlanmış kısa biçimli bir video özelliği olan Reels'ı duyurdu.