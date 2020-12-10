Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Uygulama bir süre boyunca kullanıcılar tarafından kullanılmış, fakat uygulama geliştiricisi Kevin bir türlü istediği başarıyı elde edememiştir. Fakat tüm olumsuzluklara rağmen Kevin sürekli olarak uygulamayı geliştirmeye devam etmiş ve sonunda kendisine yol arkadaşı olarak Mike Krieger'ı almıştır.

İkili, bir dizi araştırmanın ardından kullanıcıların kullanım alışkanlıklarını analiz etmiş ve ilginç bir detaya erişmişlerdir. Çünkü kullanıcılar yer bildirim özelliğini hiç kullanmazken, fotoğraf paylaşımını aktif olarak kullanıp devasa bir kullanım verisine işaret etmiştir.

Bu veri onların bundan sonraki hayatına şekil verirken, sosyal medyaya da yeni bir platform kazandırmaya imkan tanımıştır. Kevin ve Mike bu veriden faydalanarak 2010 yılında, sadece fotoğraf paylaşımı için kullanılabilecek, filtreler ile şekil verilebilecek bir uygulamayı, yani İnstagram'ı ortaya çıkarmıştır.