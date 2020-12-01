01 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Çin’in insansız uzay aracı Chang'e-5 Ay’a iniş yaptı! Başarılı olursa...

Çin’in insansız uzay aracı Chang'e-5 Ay’a iniş yaptı! Başarılı olursa...

, Çin'in aracının ayın yüzeyine başarıyla indiğini açıkladı. Programın başarılı olması durumunda Çin, 1960'larda ve 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan örnek alan üçüncü ülke olacak.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
ABONE OL
Çin’in insansız uzay aracı Chang'e-5 Ay’a iniş yaptı! Başarılı olursa...

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Çin'in uzay programı kapsamında Ay'a gönderilen Chang'e-5 insansız uzay aracının Ay yüzeyine başarıyla iniş yaptığını duyurdu.

SON DAKİKA Çin’in insansız uzay aracı Change-5 Ay’a iniş yaptı! Başarılı olursa... SON DAKİKA ÇİN'İN İNSANSIZ UZAY ARACI CHANG'E-5 AY'A İNİŞ YAPTI! BAŞARILI OLURSA...

Çin, 2022 yılına kadar mürettebatlı bir uzay istasyonuna sahip olma ve sonunda Ay'a insan gönderme umuduyla, askeri amaçlı uzay programına milyarlarca dolar harcadı.

Uzay programının Ay'ın kökeni, oluşumu ve yüzeyindeki volkanik aktivite hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmak için ay kayalarını incelemeyi amaçladığı ifade edildi.

ÇİN'DEN KRİTİK "AY" HAMLESİ

Programın başarılı olması durumunda Çin, 1960'larda ve 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan örnek alan üçüncü ülke olacak.

Türkiyeden SOM hamlesi | SOM seyir füzesi ve özellikleri nedir? TÜRKİYE'DEN 'SOM' HAMLESİ | SOM SEYİR FÜZESİ VE ÖZELLİKLERİ NEDİR?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA