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Son dakika: Sosyal medya düzenlemesi sonrası flaş karar: Rus teknoloji şirketi temsilcilik açıyor

Son dakika haberine göre, ’de temsilci bulundurma zorunluluğuna uymayan , Instagram, , , ve ’a 10’ar milyon lira ceza kesilmesinin ardından Rus 'nın Türkiye’de temsilcilik açacağı öğrenildi. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Başkanı, trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Son dakika: Sosyal medya düzenlemesi sonrası flaş karar: Rus teknoloji şirketi temsilcilik açıyor

Dünyanın çeşitli ülkelerinde temsilcisi bulunan ve ofisler açan sosyal ağların 'de temsilcilik açmamaları üzerine ilk cezalar geldi. Temmuz ayında Meclis'ten geçen 7253 sayılı Yasası gereği şirketlerin Türkiye'ye temsilci atamaları gerekiyordu. , Instagram, , , ve gibi şirketler Türkiye'de henüz temsilci atamadı.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETİNE REKLAM VERMEK YASAKLANACAK
Bu nedenle beş aşamalı yaptırım planının ilk aşaması devreye alındı ve şirketlere 10 milyon TL ceza kesildi. Firmalar 30 gün içinde temsilci atamazsa ödeyecekleri ceza 30 milyon TL'ye ulaşacak. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa sosyal medya şirketine reklam vermek yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Başkanı, trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

RUSYA'NIN FACEBOOK'U ATAMA YAPTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından şirketlerin temsilci belirlemeleri için 30 günlük sürenin dolduğunu ifade ederek, "Yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube ve Tiktok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi" açıklamasında bulundu. "Rusya'nın Facebook'u" olarak bilinen sağlayıcı VKontakte () ise Türkiye'ye temsilci atadı. Yaklaşık bir aydır sosyal medya yöneticileri ile görüşmeler sürdürülüyordu.

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Facebook, Instagram, Twitter dahil sosyal medya platformlarına 10'ar milyon lira ceza FACEBOOK, INSTAGRAM, TWİTTER DAHİL SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA 10'AR MİLYON LİRA CEZA
Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili önemli gelişme! Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etti SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME! TÜRKİYE'DE TEMSİLCİ BULUNDURMAYI KABUL ETTİ

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