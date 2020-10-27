Selçuk Bayraktar'dan yanıt: Milli SİHA'lar semalarımızda hür ve özgür aralıksız uçmaya devam edecek
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1 isimli provokatör medya kuruluşunda Türkiye'nin yerli ve milli İHA ve SİHA'larına ilişkin yayınlanan yalan haberler ve çirkin başlıkları üzerine yanıt verdi. Bayraktar "Yalanlarınızla avunun" dediği bir kısım medyaya "İsteseniz de istemeseniz de milli İHA'larımız uçmaya devam edecek" dedi. Skandal başlıklar için de "Damadın değil MİLLETİN SİHA'ları" şeklinde yanıt verdi.
Tele1 isimli web sitesinde ve aynı kuruluşun sosyal medya platformlarında yayınlanan "Damadın İHA'larına sertifika uyarısı: Satış askıya alındı" başlıklı haberde Kanada'da alındığı iddia edilen bir karar üzerine motor üretilmeyeceği, yerli İHA'larımızın artık gökyüzünde olamayacağını iddia etti.
Provokatif başlığı ile de prim yapmaya çalışan söz konusu yayın kuruluşlarına Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarihi bir cevap verdi.
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YALANLARINIZLA AVUNUN
"Geçtiğimiz dönemde bir kısım basında çıkan uydurma ve algı maksatlı haberler üzerine" diye başlayan açıklamasında söz konusu haberlerin çarpıtma, yalan ve algı maksadı üzerine kurgulandığını, Türkiye'nin Milli İHA ve SİHA'larının yoluna devam ettiğini belirten Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü;
"Güneş batacak, gece olacak,
Güneş doğacak, sabah olacak...
O arada;
Türkiye'nin ilk Milli ve Özgün SİHA'sı,
Yurt dışına ihraç edilen tek SİHA'sı,
Yazılımından elektroniğine,
Ayrodinamiğinden mekaniğine,
Tümüyle Türk mühendislerinin tasarımı olan,
Özetle en kritik aksamından uçuş bilgisayarından lastiğine,
Türkiye ve dünyada eşine az rastlanır bir düzeyde,
%93 yerlilikle üretilmiş olan,
Kendi sınıfının en iyisi olduğunu tüm dünyanın kabul etmeye başladığı,
Bayraktar TB2'ler aralıksız uçacak...
Yarın olacak...
Ve sonraki gün...
Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek...
Ne zırhlı araçlar, ne tanklar, ne hava savunma sistemleri ne de beyhude bekleyişte olan işgalciler ve teröristler için,
Ve hatta şimdi kendi kendini avutmak için uydurduğunuz yalan ve algıyla tepinip sevinen sizler için,
Değişen hiçbir şey olmayacak...
Ve Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek"
"SİHA'LARIMIZ ARALIKSIZ UÇMAYA DEVAM EDECEK"
Güneş doğacak, sabah olacak. O arada; Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı, Yurt dışına ihraç edilen tek SİHA'sı, yazılımından elektroniğine, Aerodinamiğinden mekaniğine, tümüyle Türk mühendislerin tasarımı olan özetle en kritik aksamından uçuş bilgisayarından lastiğine, Türkiye ve dünyada eşine az rastlanır düzeyde yüzde 93 yerlilikle üretilmiş olan Bayraktar TB2'ler aralıksız uçacak. yarın olacak ve sonraki gün... Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek.
DAMADIN DEĞİL MİLLETİN SİHA'LARI
Bayraktar son dakika açıklamasında söz konusu algı haberinin provokatif başlığı için de tokat niteliğinde bir yanıt verdi ve "DAMADIN değil MİLLETİN SİHA'LARI" notunu düştü.