Oppo Reno 4 Lite özellikleri: Gelen aramaları eliniz havada yanıtlayın! 6 yapay zeka destekli...

Oppo Reno 4 Lite özellikleri nedir? Oppo'nun yeni telefonı Reno 4 Lite Türkiye'de satışa çıktı. Teknoloji severler tarafından cihazın özellikleri araştırılmaya başlandı. Merak edilen yeni telefon Oppo Reno 4 Lite, ultra ince tasarım, son derece rahat hissettiren pürüzsüz kenarları ile dikkat çekiyor. İşte Oppo Reno 4 Lite özellikleri...

"ARAMALARI HAVADA YANITLAYIN"

Telefondan 20-50 santimetre uzaklığa kadar bir hava hareketiyle telefona dokunmadan aramaları yanıtlayın - elinizi yukarı kaldırarak etkinleştirin.

ULTRA İNCE TASARIM

OPPO'nun endüstri lideri tasarım teknikleri size OPPO Reno serisinin en ince, telefonunu son derece rahat hissettiren pürüzsüz kenarları ile birlikte sunuyor.

6 YAPAY ZEKA PORTRE KAMERASI

Yapay Zeka Süper Gece Portresi: HDR, yüz tanıma ve vurgulama teknolojisi ile süper net gece selfieleri.

Yapay Zeka Gece Portresi: Düşük ışıklı portreleri, gece şehir ışıklarını parlatan çarpıcı gece şaheserlerine dönüştürün.

Yapay Zeka Renkli Portre: Arka planı stil sahibi bir çerçeveyle soldururken portrelere benzersiz bir renk etkisi verir.

Çift Lensli Bokeh: Donanım düzeyinde bokeh efektleri, artık çok kişiyi ve videoyu destekliyor.

Yapay Zeka Güzelleştirme 2.0: Yerel güzellik tercihlerine göre özelleştirildi.

Ultra Net 108MP Görüntü: Şimdi telefonunuzla 108 MP'ye kadar 3 profesyonel kalitede görüntüler çekin.

YAPAY ZEKA GECE ŞARJI

Yapay zeka tarafından belirlenen sabah uyanma saatinde %100 şarj etmiş olmak için tasarlanmış pil optimizasyonlarıyla telefonunuzu gece şarj edin.