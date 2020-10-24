Oppo Reno 4 Lite özellikleri: Gelen aramaları eliniz havada yanıtlayın! 6 yapay zeka destekli...
Performansıyla göz dolduran bütçe dostu telefon; Oppo Reno 4 Lite Türkiye'de satışa sunuldu. Son zamanların popüler telefonları arasında yer alan Oppo Reno serisinin yeni telefonu Oppo Reno 4 Lite'ın özellikleri göz dolduruyor. Toplamda 6 kamerası bulunan telefon, yapay zeka özelliği ile ön plana çıkıyor. Temassız kontrol, aramaları havada yanıtlama özelliği ile dikkat çeken cihazın özelliklerini yazımızda ele aldık. İşte Oppo Reno 4 Lite özellikleri...
Oppo Reno 4 Lite özellikleri nedir? Oppo'nun yeni telefonı Reno 4 Lite Türkiye'de satışa çıktı. Teknoloji severler tarafından cihazın özellikleri araştırılmaya başlandı. Merak edilen yeni telefon Oppo Reno 4 Lite, ultra ince tasarım, son derece rahat hissettiren pürüzsüz kenarları ile dikkat çekiyor. İşte Oppo Reno 4 Lite özellikleri...
"ARAMALARI HAVADA YANITLAYIN"
Telefondan 20-50 santimetre uzaklığa kadar bir hava hareketiyle telefona dokunmadan aramaları yanıtlayın - elinizi yukarı kaldırarak etkinleştirin.
ULTRA İNCE TASARIM
OPPO'nun endüstri lideri tasarım teknikleri size OPPO Reno serisinin en ince, telefonunu son derece rahat hissettiren pürüzsüz kenarları ile birlikte sunuyor.
6 YAPAY ZEKA PORTRE KAMERASI
Yapay Zeka Süper Gece Portresi: HDR, yüz tanıma ve vurgulama teknolojisi ile süper net gece selfieleri.
Yapay Zeka Gece Portresi: Düşük ışıklı portreleri, gece şehir ışıklarını parlatan çarpıcı gece şaheserlerine dönüştürün.
Yapay Zeka Renkli Portre: Arka planı stil sahibi bir çerçeveyle soldururken portrelere benzersiz bir renk etkisi verir.
Çift Lensli Bokeh: Donanım düzeyinde bokeh efektleri, artık çok kişiyi ve videoyu destekliyor.
Yapay Zeka Güzelleştirme 2.0: Yerel güzellik tercihlerine göre özelleştirildi.
Ultra Net 108MP Görüntü: Şimdi telefonunuzla 108 MP'ye kadar 3 profesyonel kalitede görüntüler çekin.
YAPAY ZEKA GECE ŞARJI
Yapay zeka tarafından belirlenen sabah uyanma saatinde %100 şarj etmiş olmak için tasarlanmış pil optimizasyonlarıyla telefonunuzu gece şarj edin.
OPPO RENO 4 LITE TEKNİK ÖZELLİKLER
7,48 mm Ultra Şık Gövde
6 Yapay Zeka Portre Kamerası
18W Hızlı Şarj
16,34 cm (6,43 ") Çift Delikli Süper AMOLED Ekran
BOYUT VE AĞIRLIK
Yükseklik: 160,14 mm
Genişlik: 73,77 mm
Kalınlık: 7,48 mm
Ağırlık: 164g
DEPOLAMA
8 GB RAM + 128 GB ROM
RAM Türü: LPDDR4X
ROM Türü: UFS2.1
Harici Bellek: Evet (SDXC UHS-3 class-10 A1 V31)
USB OTG: OTG'yi destekler
GÖRÜNTÜ
Boyut: 16,34 cm / 6,43 "(çapraz)
Ekran Oranı: %90.67
Çözünürlük: 2400 * 1080
Yenileme Hızı: 60Hz'e kadar
Dokunma Örnekleme Hızı: 180Hz'e kadar
Renk Gamı: %96 NTSC (TYP)
Piksel Yoğunluğu: 409 PPI
Parlaklık: Normal: 430nit, HBM: 600nit, En Yüksek: 800nit
Panel: Super AMOLED
KAMERA
Arka:
48MP Ana Kamera
GM1ST, 1/2 ", f/1,7, 0,8μm, 6P
8MP Geniş Açılı Kamera
Hynix Hi846, 1/4 ", 1.12μm, f/2.2, 5P
2MP Mono Kamera
GC02M1B, 1/5 ", 1.75μm, f/2.4, 3P
2MP Mono Kamera
GC02M1B, 1/5 ", 1.75μm, f/2.4, 3P
Ön:
16MP Ön Ana Kamera
IMX 471, 1/3 ", 1.0μm, f/2.4, 5P
2MP Ön Derinlik Kamerası
GC02M1B, 1/5 ", 1.75μm, f/2.4, 3P
Çekim Modu: fotoğraf, video, profesyonel mod, panorama modu, portre, gece modu, hızlandırılmış fotoğrafçılık, ağır çekim vb.
Görüntü boyutu:
En Büyük Boyut:
6000x8000 (48 MP)
Normal Resimler:
3000x4000 (4:3)
3000x3000 (1:1)
1800x4000 (Tam Ekran)
2256x4000 (16:9)
VİDEO
Arka: En Yüksek: 4K (30fps) 1080P / 720P @ 30fps / 30fps
Ön: 1080P / 720P @ 30fps;
Video Ağır Çekim Desteği 1080P @ 120fps, 720P @ 240fps;
Video Sabitleme Desteği EIS, 1080P @ 30fps;
Video Süper Sabitleme Desteği, 1080P @ 30fps;
Video Zoom Çekim Desteği, 1080P @ 30fps
ÇİPLER
MediaTek Helio P95
CPU Hızı: 2.2GHz'e kadar
CPU Çekirdekleri: Sekiz çekirdekli
GPU: PowerVR GM9446
PİL
3920 / 4000mAh (Min / Tip)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)