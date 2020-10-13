Apple çılgınlığı! iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye'ye ne zaman gelir? Özellikleri ne?
iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? Apple tutkunlarının merakla beklediği iPhone 12 tanıtımı Kalifornya kentinde yapıldı. Lansman gecesinde gözler iPhone 12, iPhone 12 max, iPhone 12 pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde de olacak. iPhone 12 ve diğer ürünlerin ne zaman Türkiye'de satışa sunulacağı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye'ye ne zaman gelir? Özellikleri ne?
iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye'ye ne zaman gelir? Özellikleri ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. iPhone 12, iPhone 12 max, iPhone 12 pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde birçok farklı yeniliğin gelmesi bekleniyor. Telefon piyasasını kızıştırması beklenen iPhone 12 için tanıtım heyecanı yaşanıyor. İşte, iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye'ye ne zaman gelir? Özellikleri ne?
iPHONE 12 LANSMANI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Apple iPhone 12 tanıtımı, 13 Ekim Salı günü yani bugün TSİ 20:00'de başlayacak. iPhone 12, iPhone 12 max, iPhone 12 pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin tanıtılması bekleniliyor Apple'ın saat 20.00'de başlatacağı iPhone 12 lasnman etkinliğinin canlı yayınını aşağıda takip edebilirsiniz.
iPHONE 12 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
iPhone 12 modellerinin satışa çıkacağı tarih bu akşamki lansman gecesinde belli olacak.
iPHONE 12 FİYATI NE KADAR?
iPhone 12'nin fiyatının 649 dolar seviyelerinden başlaması bekleniyor.
iPHONE 12'NİN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ
5G teknolojisi geliyor
Davetiyedeki "Hi, Speed" (Merhaba, Hız) sözleri birçok uzmana göre Apple'ın yeni telefonlarında 5G teknolojisine geçeceğinin işareti.
Apple bu konuda rakipleri Google, Motorola, Samsung, Huawei, LG ve diğerlerinin gerisinde kalmıştı.
A14 bionic işlemci olacak
Tüm iPhone 12 modellerinin A14 Bionic işlemciye sahip olacağı tahmin ediliyor.
Ancak iki Pro modelinin daha fazla RAM'ı olacağı (standart modelde 4GB, Max'ta ise 6GB) belirtiliyor.
Ayrıca bu telefonların 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. Bu iki modelle üç arka kamera ve LiDar derinlik tarayıcısı bulunması bekleniyor.
Tüm yeni iPhone modellerinde 5G teknolojisinin olup olmayacağı bilinmiyor.
Ancak beklenti sadece Pro modellerinin yeni nesil ağları destekleyeceği yönünde.
iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Gövde: Alüminyum
Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2227 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (649$),256 GB (749$)
İPHONE 12 MAX ÖZELLİKLERİ
Gövde: Alüminyum
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2815 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (749$),256 GB (849$)
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 2775 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (999$),256 GB (1.099$),512 GB (1.199$)
İPHONE 12 PRO MAX ÖZELLİKLERİ
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 3687 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (mmWave),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$),256 GB (1.199$),512 GB (1.399$)