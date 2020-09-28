28 Eylül 2020, Pazartesi
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Trump'ın TikTok yasağı geçici olarak durduruldu!

Son dakika haberine göre; 'de , Trump yönetimin Çinli bir şirkete ait uygulaması yasağını geçici olarak durdurdu.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 28.09.2020
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Trump'ın TikTok yasağı geçici olarak durduruldu!

kullanıcılarının uygulamasını yüklemeyi pazar günü yerel saatle 23.59'dan itibaren yasaklayan karar, yürürlüğe girmeye saatler kala, başkent Washington'da bir tarafından geçici olarak askıya alındı.

Başkanı 'ın, merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından, ABD 20 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok yasağını, 27 Eylül'e ertelemişti.

Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül'de "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in indirilmesinin yasaklanacağını duyurmuştu.

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