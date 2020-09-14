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Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi keşfetti

İngiliz ve ’li bilim insanlarının gezegeninin atmosferinde, olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfettikleri bildirildi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi keşfetti

'de Cardiff Üniversitesi (İngiltere) ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden () bilim insanları, gezegeninin atmosferinde olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfetti.

Gezegenin atmosferindeki bulutlarda ise sıcaklığın 50 santigrat olduğu ifade edilirken; bu bulutların içerisinde fosfin gazının tespit edildiği belirtildi.

Araştırmacılar, fosfin tespitinin kendi başına 'mikrobiyal yaşam için sağlam bir kanıt' olmadığını, gezegende potansiyel olarak bilinmeyen jeolojik veya kimyasal süreçlerin meydana geldiğinin bir göstergesi de olabileceğinin altını çizdi.

Uzmanlar, Venüs'ün bulutlarındaki gazın daha iyi araştırılması gerektiğini ifade etti.

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