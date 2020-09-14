Açıklama geldi! PUBG 15. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 14. sezon bitti mi?
PUBG Mobile 15. sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dünya genelinde geniş kitlesi olan PUBG oyununun 14. sezonu 13 Eylül'de sona erdi. 15'inci sezon için bekleyişte olan oyuncular, yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili açıklam geldi. Peki, PUBG Mobile 15. sezon ne zaman başlayacak? PUBG yeni özellikler neler? İşte detaylar...
Birçok çok ülkede milyonlarca oyuncu kitlesi bulunan PUBG'de 15. sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni sezon ile ilgili bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Böylece PUBG meraklılarının beklediği yeni sezon tarihi de belli oldu. Peki, PUBG 15. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte PUBG Mobile'ın yeni sezon tarihi...
PUBG MOBILE 15. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
PUBG Mobile 15. yeni sezonun 15 Eylül tarihinde başlaması bekleniyor. 15. sezon yaklaşık iki ay sürecek ve 13 Kasım 2020'de sona erecek.
PUBG 14. SEZON BİTTİ Mİ?
PUBG Mobile 14. sezonunun 13 Eylül'de sona erdi.
15. SEZON ÖZELLİKLERİ NELER?
PUBG Mobile'ın 15. sezonunda şu özelliklerin olması bekleniyor:
Koronavirüs temalı yüz maskesi aksesuarları olacak.
Samuray kostümlü yeni bir karakter bekleniyor.
Kaplamalar, sırt çantası, paraşüt, kıyafetler, dövme ve makyaj gibi özelliklerin eklenmesi muhtemel.
Silah görünümü ve ifadelerin eklenmesi.
Haritada birkaç değişiklik, bazıları birkaç konumu kaldırıp birkaç yeni konumla değiştiriyor.
HİNDİSTAN, PUBG'Yİ YASAKLADI
Hindistan, aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirdi.
NDTV kanalındaki habere göre Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.
Bazı mobil uygulamaların kötüye kullanılarak kullanıcıların verilerinin çalınması ve gizlice Hindistan'ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet alındığı da ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin'le irtibatlı 118 cep telefonu uygulamasının yasaklandığı kaydedildi.
Hindistan'da 33 milyonun üzerinde aktif PUBG Mobile kullanıcısı olduğu belirtiliyor.
Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.
Hindistan'da 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.
HİNDİSTAN İLE ÇİN ARASINDA GERGİNLİK
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.
Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada da Çin ordusunun, 29 Ağustos Cumartesi gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" ifadesi kullanılmıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician ise, aynı gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini" söylemişti.