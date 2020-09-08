PUBG 15. sezon ne zaman başlayacak? 14. sezon ne zaman bitiyor? Pandemi sürecinde online oyunlara ilgi artmış, dünya genelinde geniş kitleye sahip olan PUBG ise en çok tercih edilenler arasında yer almıştı. PUBG severlerin yakından takip ettiği yeni sezona dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni sezon temasının nasıl olacağı merakla beklenirken, sosyal medyada dolaşan iddialara göre Ay temasının olması bekleniyor. Peki, PUBG Mobile 15. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 14. sezon ne zaman bitiyor? Yeni sezon çıkış tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

PUBG 14. SEZON NE ZAMAN BİTİYOR?

PUBG Mobile 14. sezonunun 13 Eylül'de bitmesi bekleniyor.

PUBG MOBILE 15. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG Mobile 15. yeni sezonun 15 Eylül tarihinde başlaması bekleniyor. 15. sezon yaklaşık iki ay sürecek ve 13 Kasım 2020'de sona erecek.