PUBG Mobile 15. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 14. sezon ne zaman bitiyor? Yeni sezon çıkış tarihi belli mi?
PUBG Mobile 15. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 14. sezon ne zaman bitiyor? Son zamanların en çok oynanan oyunları arasında yer alan PUBG'nin 15. sezonu için bekleyiş devam ediyor. PUBG Mobile’ın her sezonunda olduğu 15. sezonda da Elite Pass’in iki versiyonunu sunması bekleniyor. Peki, PUBG Mobile 15. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 14. sezon ne zaman bitiyor? Yeni sezon çıkış tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
PUBG 15. sezon ne zaman başlayacak? 14. sezon ne zaman bitiyor? Pandemi sürecinde online oyunlara ilgi artmış, dünya genelinde geniş kitleye sahip olan PUBG ise en çok tercih edilenler arasında yer almıştı. PUBG severlerin yakından takip ettiği yeni sezona dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni sezon temasının nasıl olacağı merakla beklenirken, sosyal medyada dolaşan iddialara göre Ay temasının olması bekleniyor. Peki, PUBG Mobile 15. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 14. sezon ne zaman bitiyor? Yeni sezon çıkış tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
PUBG 14. SEZON NE ZAMAN BİTİYOR?
PUBG Mobile 14. sezonunun 13 Eylül'de bitmesi bekleniyor.
PUBG MOBILE 15. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
PUBG Mobile 15. yeni sezonun 15 Eylül tarihinde başlaması bekleniyor. 15. sezon yaklaşık iki ay sürecek ve 13 Kasım 2020'de sona erecek.
15. SEZON ÖZELLİKLERİ NELER?
PUBG Mobile'ın 15. sezonunda şu özelliklerin olması bekleniyor:
Koronavirüs temalı yüz maskesi aksesuarları olacak.
Samuray kostümlü yeni bir karakter bekleniyor.
Kaplamalar, sırt çantası, paraşüt, kıyafetler, dövme ve makyaj gibi özelliklerin eklenmesi muhtemel.
Silah görünümü ve ifadelerin eklenmesi.
Haritada birkaç değişiklik, bazıları birkaç konumu kaldırıp birkaç yeni konumla değiştiriyor.
PUBG NEDİR?
Daha çok PUBG olarak bilinen Player Unknown Battlegrounds Bu oyun dünya çapında çok popüler, oyuncuların bir adaya düştükleri ve ayakta kalan son kişi olmak için sonuna kadar savaştıkları çok oyunculu bir battle royale oyunudur.