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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 25 mm Kara Topu, yerli imkanlarla geliştirilecek

Cumhurbaşkanlığı Başkanı , " lisansına tabi olarak üretilen 25 mm 'nu, herhangi bir bağımlılık ve lisansa tabi olmadan yerli imkanlarla geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 16.08.2020 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 25 mm Kara Topu, yerli imkanlarla geliştirilecek

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 25 mm geliştirilmesi için Başkanlık ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)-Sarsılmaz ortaklığında kurulan TR Mekatronik Sistemler firması arasında sözleşme müzakerelerine başlandığı bilgisini paylaştı.

Paylaşımda projeyle 'nun yurt içi imkanlarla geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Demir, " lisansına tabi olarak üretilen 25 mm Kara Topu'nu, herhangi bir bağımlılık ve lisansa tabi olmadan yerli imkanlarla geliştireceğiz. Ayrıca çok sayıda ülkenin kullandığı ve bu yönüyle ihracat potansiyeli yüksek olan bir ürünü ortaya çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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