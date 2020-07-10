Son dakika: Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify uygulamadan neden atıyor?

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Neden uygulamadan atıyor? sorularının cevapları araştırılmaya devam ediyor. Dünyanın en çok kullanılan müzik uygulamaları arasında yer alan Spotify'da yaşanan sorun sosyal medyanında gündemine düşüyor. Uzun süredir sorun yaşayan kullanıcalar sorunun sebebini merak ediyor. Peki, Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify uygulamadan neden atıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

Milyonlarca kullanıcıya sahip müzik dinleme platformu Spotify erişim sorunuyla gündeme geldi. Müzik platformunun üyesi veya kullanıcısı olan pek çok kişi, Twitter ve Instagram üzerinden, 'Spotify'a erişim konusunda problem yaşadığını dile getiriyor. Birçok ülkede yaşanan Spotify uygulamadan çıkma hatası ya da Spotify çökme sorunu ardından gözler Spotify'dan yapılacak açıklamaya çevrildi.