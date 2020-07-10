Son dakika: Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify uygulamadan neden atıyor?
Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Dünyanın ve ülkemizin en çok kullanılan müzik dinleme uygulaması Spotify kullanıcıları son bir kaç saattir uygulamaya girmekte sıkıntı yaşıyor. Uygulamaya girmek isteyenlerin atılması sonrası Spotify çöktü mü, neden açılmıyor gibi soruların cevapları araştırılmaya başladı. Peki, Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify uygulamadan neden atıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Neden uygulamadan atıyor? sorularının cevapları araştırılmaya devam ediyor. Dünyanın en çok kullanılan müzik uygulamaları arasında yer alan Spotify'da yaşanan sorun sosyal medyanında gündemine düşüyor. Uzun süredir sorun yaşayan kullanıcalar sorunun sebebini merak ediyor. Peki, Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify uygulamadan neden atıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Milyonlarca kullanıcıya sahip müzik dinleme platformu Spotify erişim sorunuyla gündeme geldi. Müzik platformunun üyesi veya kullanıcısı olan pek çok kişi, Twitter ve Instagram üzerinden, 'Spotify'a erişim konusunda problem yaşadığını dile getiriyor. Birçok ülkede yaşanan Spotify uygulamadan çıkma hatası ya da Spotify çökme sorunu ardından gözler Spotify'dan yapılacak açıklamaya çevrildi.
SPOTİFY VE DİĞER UYGULAMALAR NEDEN ÇÖKÜYOR?
Bugün iPhone ve iPad'lerde uygulamalarda erişim sorunu meydana geldi. Kullanıcıların Twitter'daki şikayetleri üzerine ortaya çıkan teknik sorunun Spotify üzerinde yoğunlaştığı, ancak asıl sorunun iPhone ve iPad'ler olduğu anlaşıldı. Spotify'a Android cihazlarda erişim sorunsuz sağlanırken iOS ve iPadOS yüklü cihazlarda ise problem sürüyor.
Apple'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, sorunun Facebook'tan kaynaklandığı sanılıyor.
FB SDK Core Kit ismindeki Facebook kütüphanesindeki bir hatadan kaynaklanan hata, uygulamaların çökmesine neden oluyor.
Sorunun sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yaşandığını da belirtelim.
Erişim sorunu yaşayan uygulamaların arasında Facebook'un kendisi, Twitter, Spotify, Booking, Pinterest gibi global uygulamalar ve Getir, BiTaksi, Enpara gibi yerel uygulamalar da yer alıyor.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Spotify kendi kendine uygulamadan atıyor noluyor ya dün tiktok bugün spotify yarın da twitter böyle olursa biz nerede dert ortağı bulacağız
#spotify güncelleme gelince çöktü mü noldu ya
Sadece uçuş modu ya da internetsiz çalışıyor?
#Spotify ben daha fazla reddedilmeyi kaldıramam sen bilirsin
stemem dünyaları bana spotimi geri verin #Spotify
Çok değer verince spotin bile gider işte #Spotify
Tam evden çıkacakken çökme bari. #Spotify
#spotify yeter artık çökme bıktım senden
Sende mi bir başıma bıraktın beni. Sevinç gözyaşı döken yüz #spotify
SPOTİFY NEDİR?
Spotify İsveçli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal'in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir.
DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ
- Facebook projesinde başarısız oldu
- iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü mü?
- WhatsApp'a bilgisayardan girenler dikkat!
- TikTok kullananlar dikkat! Uzman isim uyardı
- Dünyada ilk! Kovid-19'u etkisiz hale getiriyor
- Google 'hemen silin' diye uyardı! Şifrelerinizi çalmışlar
- Türkiye'nin hedefi 6 uyduluk bir filo
- Bilim insanları herkesi şaşırttı! Öyle bir şey yaptılar ki...
- WhatsApp kullananlar dikkat! Mesajlarınız silinebilir...
- TCG Anadolu'ya İHA ve SİHA takviyesi geliyor!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ayasofya fotoğrafları! Ayasofya tarihi nedir? Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya'yı kim yaptı?
- Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?
- Danıştay Ayasofya kararı son dakika! Ayasofya camii oldu mu? Ayasofya ibadete açıldı mı?
- iPhone'da uygulamalar neden açılmıyor? iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü mü?
- Son dakika: Ayasofya kararı saat kaçta açıklanacak? Danıştay Ayasofya kararı ne oldu?
- TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kırşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama
- BEDAŞ AYEDAŞ elektrik arıza kesintisi: 10 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?
- Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?
- TOKİ Gaziantep İslahiye Nurdağı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya kararı son durum nedir?
- BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...