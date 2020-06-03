03 Haziran 2020, Çarşamba
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Açıklama geldi! Karaya ulaştı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i 'na (ISS) taşıyan Crew Dragon mekiğini uzaya fırlatan Falcon 9 roketinin karaya ulaştığı bildirildi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 03.06.2020
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AÇIKLAMA GELDİ! KARAYA ULAŞTI

Şirketin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, yeniden kullanılabilir özellikteki roketin 30 Mayıs'taki tarihi fırlatışın hemen ardından iniş yaptığı Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer platformun 2 Haziran'da Florida'nın Canaveral Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Mesajda Falcon 9'u taşıyan yüzer platformun limana girişini gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.

SpaceX'in Crew Dragon mekiğiyle yaptığı sefer, 'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'den yapılan ilk insanlı uzay seferi olmuştu.

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