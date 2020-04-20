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Elon Musk'un Starlink projesi panik yarattı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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PANİK YARATAN GÖRÜNTÜ

Güney Afrika asıllı Amerikalı ve şirketinin CEO'su 'ın imzasını taşıdığı “hızlı” amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı projesi dün akşam saatlerinde ’de görüntülendi. İngilizler projeyi olarak yorumlayınca ülkede kısa süreli panik yaşandı.

Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve uzay taşımacılığı şirketi 'in CEO'su "ucuz ve yüksek hızda " kapsamında hayata geçirdiği projesine start verdi. Starlink projesi dün akşam saatlerinde 'de görüntülendi.

Elon Musk'un Starlink projesi panik yarattı | Video ELON MUSK'UN STARLİNK PROJESİ PANİK YARATTI | VİDEO

"STARLINK" PANİĞİ

Birbiri ardına dizili şekilde hareket eden bir uydu takımyıldızı olan proje bir çok İngililiz tarafından paniğe neden oldu.

İngilizler gökyüzünde gördükleri takım yıldızını olarak yorumladı.



TÜRKİYE ÜZERİNDEN DE GEÇTİ

Kısa süreli paniğe neden olan o anlar sosyal medya üzerinden tartışma konusu oldu.

Öte yandan Starlink uydularının zaman zaman üzerinden de geçtiği belirtiliyor.

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