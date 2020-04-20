Elon Musk'un Starlink projesi panik yarattı
Güney Afrika asıllı Amerikalı Tesla Motors ve SpaceX şirketinin CEO'su Elon Musk'ın imzasını taşıdığı “hızlı” internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngiltere’de görüntülendi. İngilizler projeyi UFO olarak yorumlayınca ülkede kısa süreli panik yaşandı.
Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk "ucuz ve yüksek hızda internet" kapsamında hayata geçirdiği Starlink projesine start verdi. Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngiltere'de görüntülendi.
"STARLINK" PANİĞİ
Birbiri ardına dizili şekilde hareket eden bir uydu takımyıldızı olan proje bir çok İngililiz tarafından paniğe neden oldu.
İngilizler gökyüzünde gördükleri takım yıldızını UFO olarak yorumladı.
TÜRKİYE ÜZERİNDEN DE GEÇTİ
Kısa süreli paniğe neden olan o anlar sosyal medya üzerinden tartışma konusu oldu.
Öte yandan Starlink uydularının zaman zaman Türkiye üzerinden de geçtiği belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ
- Şifrelerinizi acilen değiştirin
- 'Hayat Eve Sığar' programı kullanıma açıldı
- WhatsApp'tan milyonları sevindirecek özellik!
- Selçuk Bayraktar tarihi süreci anlattı
- Bilim insanları açıklayamadı! Dünya basınını sallayan olay...
- Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır?
- Dünyaya dönüş yaptı! Dikkat çeken corona tedbiri
- Virüsü öldüren maske! Türkler yaptı
- Virüse karşı cep telefonu nasıl temizlenir?
- NASA açıkladı! 10 yıl sonra ilk defa...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranı! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları
- Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?
- AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav giriş nasıl yapılır?
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?
- Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
- Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?
- BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi
- Son dakika: Başkan Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Şehir hastanesi için metro müjdesi verdi |Video
- 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları
- Diyanet açıklamaları: Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi?
- Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?