Türkiye'nin Kunduz'u Filipinler ordusunun yolunu açacak! Kunduz teknik özellikleri neler?

Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, Filipinler'e yönelik yeni ihracat sözleşmeleri imzaladı. Sözleşmeler kapsamında, Filipinler'e silah kulesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan Kunduz Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkam İş Makinesi satışı gerçekleştirilecek. Peki, Kunduz Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkam İş Makinesi'nin teknik özellikleri neler? İşte detaylar...

FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt, "2019, yeni pazarın sözleşmelerinin imzalanması açısından bizim için heyecan verici oldu" dedi.

Ayrıca Nail Kurt açıklamasında, "Malezya ve Umman'da teslimatlarımız bu yıl tamamlanacak. İki önemli ihracat sözleşmesinin başarıyla sonuna yaklaşmış bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.





KUNDUZ AMFİBİ ZIRHLI İSTİHKAM İŞ MAKİNESİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Amfibi araçların suya girebilmeleri için kıyı özelliklerinin (Eğim, genişlik, toprak sertliği, yüzey düzgünlüğü, vb.) farklı araçların kabiliyetlerine göre uygun hale getirilmesi gereklidir. Bu amaçla kullanılabilen standart askeri iş makinaları bulunmakla beraber, bu araçların yüzme imkân ve kabiliyeti olmadığından en büyük dezavantajları, karşı kıyının da aynı şekilde hazırlanması gereksinimini sağlayamamalarıdır. Bu nedenle, bu araçların nehrin diğer tarafına nakliyesi zaruridir. Ancak nakliye gereksinimi, operasyonun esnekli- ğini ve başarı şansını azaltmakta, aynı zamanda da hareketin süresini etkilemektedir. Standart iş makinalarının kullanımı ile ilgili diğer bir kısıt ise, çoğunlukla bu araçların hareket bölgesine nakliyesi için diğer taşıyıcı araçlara gerek duyulmasıdır





KUNDUZ temel olarak amfibi, zırhlı, paletli, 1 operatör ve 1 mürettebat ile kullanılan bir istihkâm iş makinasıdır. İş makinası olarak küreme, düzleme, taşıma ve kazıma operasyonlarını yapabilmektedir.

KUNDUZ, standart iş makinalarından farklı olarak, gerektiği durumlarda ağırlığını artırarak iş yapabilme kapasitesini yükseltmek için, balast haznesine toprak zeminden balast alma yeteneğine ve operasyon sonunda bu balastı boşaltma sistemine sahiptir. Sıradan iş makinalarında araç sabit, dozer bıçağı hareketli iken KUNDUZ'da dozer bıçağı araca sabittir. Özel hidrolik süspansiyon sistemi sayesinde KUNDUZ'un önü alçaltı- lıp yükseltilebilmekte ve bu şekilde bıçağının veya balast haznesinin zemine teması ve girişi sağlanabilmektedir. Bu sayede daha etkili kazıma ve küreme işlemi yapılabilmektedir. Bu işlemler araç hareket halinde iken de gerçekleştirilebilmektedir.

