Selçuk Bayraktar: Akıncı ve Bayraktar TB2 hasret giderdi
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Bayraktar TB2 hakkında bir video paylaştı. Bayraktar, yoldan yeni gelen Bayraktar TB2'nin Uçan balık Akıncı ile 'hasret giderdiğini' belirtti.
Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bayraktar TB2'nin Uçan balık Akıncı'ya kavuştuğunu belirten Selçuk Bayraktar, "hasret giderme" ifadelerini kullandı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaştığı görüntüleri, "Yavrusuna kavuştu. Hasret gideriyorlar." şeklinde duyurdu.
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