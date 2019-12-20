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Selçuk Bayraktar: Akıncı ve Bayraktar TB2 hasret giderdi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 20.12.2019
AKINCI VE BAYRAKTAR TB2 HASRET GİDERDİ

Baykar Teknik Müdürü , Twitter hesabından hakkında bir video paylaştı. Bayraktar, yoldan yeni gelen Bayraktar TB2'nin Uçan balık Akıncı ile 'hasret giderdiğini' belirtti.

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

'nin Uçan balık Akıncı'ya kavuştuğunu belirten , "hasret giderme" ifadelerini kullandı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaştığı görüntüleri, "Yavrusuna kavuştu. Hasret gideriyorlar." şeklinde duyurdu.

Selçuk Bayraktar: Akıncı ve Bayraktar TB2 hasret giderdi SELÇUK BAYRAKTAR: AKINCI VE BAYRAKTAR TB2 HASRET GİDERDİ

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