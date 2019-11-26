T-70 helikopteri ilk kez hangardan çıktı
Türkiye, son yıllarda yaptığı teknolojik hamlelerin karşılığını almaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T-70 Genel Maksat Helikopteri, ilk kez hangardan çıkartıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, ''Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında, toplamda 109 adet üretilecek T-70 Helikopterinin ilki hangardan çıkarıldı." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'ye sınıf atlatacak projelerle ilgili müjdeli haberleri duyurmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T-70 Genel Maksat Helikopteri, ilk kez hangardan çıkartıldı.
İLKİ HANGARDAN ÇIKTI
Demir yaptığı açıklamada, ''Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında, toplamda 109 adet üretilecek T-70 Helikopterinin ilki hangardan çıkarıldı.
Ana yüklenicimiz TUSAŞ ve alt yükleniciler ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve Sikorsky firmalarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.'' ifadelerini kullandı.
T-70 Helikopteri Özellikleri
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Azami Kalkış Ağırlığı 9,979 kg 22,000 lbs
Azami Kalkış Ağırlığı (Harici Yük Dahil) 10,659 kg 23,500 lbs
Azami Harici Yük 4,082 kg 9,000 lbs
Kabin Genişliği 2.14 m 7.0 ft
Kabin Yüksekliği 1.37 m 4.5 ft
Kabin Alanı 8.18 m2 88 ft2
Kabin Hacmi 11.22 m3 396 ft3
PERFORMANS:
Azami Seyir Hızı* 296 km/sa 160 kt
Yer Tesirinde Askı Tavanı (HIGE) ** 4,572 m 15,000 ﬅ
Yer Tesiri Dışında Askı Tavanı (HOGE) ** 3,353 m 11,000 ﬅ
Servis Tavanı** 6,096 m 20,000 ﬅ
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