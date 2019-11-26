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T-70 helikopteri ilk kez hangardan çıktı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
T-70 HELİKOPTERİ İLK KEZ HANGARDAN ÇIKTI

, son yıllarda yaptığı teknolojik hamlelerin karşılığını almaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Genel Maksat Helikopteri, ilk kez hangardan çıkartıldı. Cumhurbaşkanlığı Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, ''Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında, toplamda 109 adet üretilecek T-70 Helikopterinin ilki hangardan çıkarıldı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başkanı İsmail Demir, 'ye sınıf atlatacak projelerle ilgili müjdeli haberleri duyurmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Genel Maksat Helikopteri, ilk kez hangardan çıkartıldı.

İLKİ HANGARDAN ÇIKTI

Demir yaptığı açıklamada, ''Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında, toplamda 109 adet üretilecek T-70 Helikopterinin ilki hangardan çıkarıldı.

Ana yüklenicimiz TUSAŞ ve alt yükleniciler , TEI, Alp Havacılık ve Sikorsky firmalarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.'' ifadelerini kullandı.

T-70 Helikopteri Özellikleri

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Azami Kalkış Ağırlığı 9,979 kg 22,000 lbs

Azami Kalkış Ağırlığı (Harici Yük Dahil) 10,659 kg 23,500 lbs

Azami Harici Yük 4,082 kg 9,000 lbs

Kabin Genişliği 2.14 m 7.0 ft

Kabin Yüksekliği 1.37 m 4.5 ft

Kabin Alanı 8.18 m2 88 ft2

Kabin Hacmi 11.22 m3 396 ft3

PERFORMANS:

Azami Seyir Hızı* 296 km/sa 160 kt

Yer Tesirinde Askı Tavanı (HIGE) ** 4,572 m 15,000 ﬅ

Yer Tesiri Dışında Askı Tavanı (HOGE) ** 3,353 m 11,000 ﬅ

Servis Tavanı** 6,096 m 20,000 ﬅ

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