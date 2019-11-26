T-70 helikopteri ilk kez hangardan çıktı

Türkiye, son yıllarda yaptığı teknolojik hamlelerin karşılığını almaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T-70 Genel Maksat Helikopteri, ilk kez hangardan çıkartıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, ''Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında, toplamda 109 adet üretilecek T-70 Helikopterinin ilki hangardan çıkarıldı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'ye sınıf atlatacak projelerle ilgili müjdeli haberleri duyurmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T-70 Genel Maksat Helikopteri, ilk kez hangardan çıkartıldı.

İLKİ HANGARDAN ÇIKTI

Demir yaptığı açıklamada, ''Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında, toplamda 109 adet üretilecek T-70 Helikopterinin ilki hangardan çıkarıldı.

Ana yüklenicimiz TUSAŞ ve alt yükleniciler ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve Sikorsky firmalarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.'' ifadelerini kullandı.

T-70 Helikopteri Özellikleri

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Azami Kalkış Ağırlığı 9,979 kg 22,000 lbs

Azami Kalkış Ağırlığı (Harici Yük Dahil) 10,659 kg 23,500 lbs

Azami Harici Yük 4,082 kg 9,000 lbs

Kabin Genişliği 2.14 m 7.0 ft

Kabin Yüksekliği 1.37 m 4.5 ft

Kabin Alanı 8.18 m2 88 ft2

Kabin Hacmi 11.22 m3 396 ft3

PERFORMANS:

Azami Seyir Hızı* 296 km/sa 160 kt

Yer Tesirinde Askı Tavanı (HIGE) ** 4,572 m 15,000 ﬅ

Yer Tesiri Dışında Askı Tavanı (HOGE) ** 3,353 m 11,000 ﬅ

Servis Tavanı** 6,096 m 20,000 ﬅ