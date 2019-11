AFAD yerli ve milli hamle PARDUS’u hayata geçiriyor

TÜBİTAK tarafından geliştirilen PARDUS işletim sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. PARDUS ile özgür, hızlı kurulabilen, kolay kullanılır, çoklu dil desteği içeren, bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını gidermek üzere açık kaynak bir işletim sistemi hedefleniyor.

PARDUS 'a geçiş için birçok kamu kurum ve kuruluş hazırlık yaparken, ülkemizde uçtan uca kurumsal değişikliği ilk olarak AFAD gerçekleştirdi. Bilişim çalışmalarını, 'Afet Yönetiminde Teknolojik Dönüşüm' temasıyla hayata geçiren AFAD, e-posta sisteminden sonra İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'ni (İKYS) PARDUS'a uygun olarak yeniden geliştirdi.

Ülkemizin milli işletim sistemi olan PARDUS'u kullanmaya hazırlanan AFAD, yazılımlarını PARDUS altyapısına uygun olarak yeniledi. 81 AFAD İl Müdürlüğü personellerine verilen kullanıcı eğitiminin ardından tüm illerde sisteme geçişler başladı.



AFAD ERZURUM'DA ARTIK PARDUS SİSTEMİNİ KULLANIYOR



14 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde hayata geçen PARDUS, şimdi AFAD Erzurum'da da Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı İrfan Keskin tarafından düzenlenen toplantı ile hayata geçti.



Kurulum çalışmaları öncesinde AFAD Erzurum personelleriyle bir araya gelen Keskin PARDUS sisteminin önemi konusunda bilgiler verdi. "Alışkanlıkların değişimi zordur" diyen Keskin," Her kurulacak PARDUS sistemini bir motivasyon, geleceğe dair atılacak sağlam bir temel olarak görebiliriz. Burada mühendislerimizin yaptığı her iş ülkemizde kalacak, ülkede kalan her kuruşta kendi insanımızın refah içinde yaşamasına katkı sağlayacak "dedi.



Toplantı sonunda kullanıcı eğitmenleri tarafından PARDUS siteminin AFAD Erzurum sistemine geçişi sağlandı.