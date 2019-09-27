Facebook çöktü mü? Facebook son dakika neden açılmıyor?
Giriş Tarihi: 27.09.2019
Facebook çöktü mü? Sosyal medya kullanıcıları Facebook son dakika neden açılmıyor sorusuna yanıt arıyor. Milyonlarca kullanıcısı olan dünyaca ünlü sosyal medya servisi Facebook açılmıyor. Sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden Facebook’un açılmadığını belirtiyor. Peki Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? İşte yanıtı…
Facebook çöktü mü? Facebook son dakika neden açılmıyor? Dünyaca ünlü sosyal medya servisi Facebook'a erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Facebook sayfalarını açmak isteyen vatandaşlar Facebook'a giriş yapamıyor. Peki Facebook çöktü mü?
FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?
Facebook'a giriş yapmak isteyen kullanıcıların karşısına boş bir ekran çıkıyor. Erişimde sorun yaşayan kişiler bu durumu Twitter üzerinden paylaşıyor.
Sorun Türkiye saati ile 16.40 civarı başladı. Sorunla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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