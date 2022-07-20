20 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri Mersin'de tarihi eser operasyonu: 732 adet sikke ile 13 obje ele geçirildi

Mersin'de tarihi eser operasyonu: 732 adet sikke ile 13 obje ele geçirildi

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 20.07.2022
ABONE OL
Mersin’de tarihi eser operasyonu: 732 adet sikke ile 13 obje ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir şahsın evinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 732 adet sikke ile 13 obje ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA