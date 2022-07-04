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Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 283 obje ele geçirildi

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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Çanakkale’de tarihi eser operasyonu: 283 obje ele geçirildi

Çanakkale'de bir eve düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen toplam 283 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.Ş. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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