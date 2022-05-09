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Bursa'da 710 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

TARİH AA
Giriş Tarihi: 09.05.2022
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Bursa’da 710 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

Bursa'da yapılan operasyonda Bizans dönemine ait 710 adet sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli C.E. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında adli işlem yapıldı.

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