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Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 24.03.2022
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Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden aralarında 19’u adliyeye sevk edildi. 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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