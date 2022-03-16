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Niğde'de jandarmadan tarihi eser operasyonu

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Niğde’de jandarmadan tarihi eser operasyonu

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 35 adet tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan B.İ. isimli şahsın işlemleri devam ediyor.

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