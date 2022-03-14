Frigya bölgesi Frig desenli çanta, kolye, şal ve oyuncaklarla tanıtılacak

Frig medeniyetinin de kentin zenginliklerinden olduğunu belirten Telli, şöyle konuştu:

"Bu medeniyetin kullandığı bazı desenleri araştırarak tespit edip arşivledik. Yaklaşık 6 ay önce başladığımız çalışmamızda ulaşabildiğimiz motif ve desenleri günümüze yansıtabilecek şekilde bazı ürünlerde kullandık. Bunu yaparken Kütahya desenlerimizden de örnekler uyguladık. Maksadımız, Frig medeniyetinin ve Kütahya'mızın tanıtımına katkı sunmak ve bu desenleri gelecek nesillere aktarmak."