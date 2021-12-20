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Ardahan'da yolcu otobüsünde 82 sikke ele geçirildi

TARİH A Haber
Giriş Tarihi: 20.12.2021
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Ardahan’da yolcu otobüsünde 82 sikke ele geçirildi

Ardahan'da jandarma ekipleri yolcu otobüsünde 82 sikke ele geçirdi. Sikkelere el koyan ekipler, Ö.S. hakkında da "tarihi eser kaçakçılığı" suçundan yasal işlem başlattı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlenmesini önlemek ve suça karışanları yakalamak amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında kentte bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki yolculardan Ö.S'nin yapılan üst aramasında tarihi değeri olduğu değerlendirilen 82 sikke bulundu.

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