Aydın’da 7 bin yıllık mağara ve kaya resimleri bulundu

'KARPUZLULU OLARAK ÇOK MUTLUYUZ'

Karpuzlu Kaymakamı Musa Ayyıldız, "Yapılan araştırmalarda, Karpuzlu ve Alinda'nın çok eski medeniyete sahip olduğunu görmüş olduk. Sadece Latmos değil, Alinda bölgesinin de bir yaşam alanı olduğunu mağaradaki resimlerle görmüş olduk. Karpuzlulu olarak çok mutluyuz. Böyle eski bir medeniyetin Karpuzlu'da olması bizi ayrıca çok mutlu etti. Yüzeysel araştırmalardan sonra kazı çalışmalarına geçilerek buranın tüm dünyaya bir tarihsel ve kültürel anlamda bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çalışmaların yanında kurumsal olarak yapılacak çalışmalarla Alinda'nın daha güzel bir kent olduğunu tüm Türkiye'ye göstermiş olacağız" ifadelerini kullandı.