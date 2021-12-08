Lystra Antik Kenti’nde kazılar için gün sayılıyor





"KURUMLARIN EL BİRLİĞİYLE BU TÜR ÇALIŞMALARA İMZA ATMASI DEĞERLİ"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, kurumların iş birliği yaparak bu tür çalışmalara imza atmasının değerli olduğuna dikkat çekerken, "Lystra Antik Kenti'nde yüzey taramaları tamamlandı. Alanda ciddi bir takım bulgulara rastlanacağını tespit ettik. Bundan sonraki aşamalarda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızın izinleri ile çalışmalarımıza başlayacağız. Konya, tarihi derinliği olan bir şehir. Binlerce yıllık geçmişe sahip. Bunun da birçok alanda yansımaları var. Üniversitemiz bu tür çalışmalara katkı sağlıyor. Kurumlarımızın el birliğiyle bu tür çalışmalara imza atılması çok değerli. Meram Belediyemiz bu çalışmanın içerisinde yer alarak her türlü desteği sağlıyor. Konya'mıza antik bir kenti kazandıracak olmak bizim için büyük mutluluk. Belediye Başkanımıza ve Müze Müdürümüze teşekkür ediyorum" görüşlerine yer verdi.