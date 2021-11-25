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Ayvalık'taki 7 asırlık Osmanlı camisinin restorasyonunda sona yaklaşıldı

TARİH AA
Giriş Tarihi: 25.11.2021
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Ayvalık’taki 7 asırlık Osmanlı camisinin restorasyonunda sona yaklaşıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki tarihi Kadı Camii'sinin restorasyonunda son rötuşlar yapılıyor. İbadethanenin birkaç ay içinde yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Camide, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından sağlanan destekle, Ayvalık Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Ticaret Odasınca hazırlanan proje kapsamında geçen yıl başlatılan çalışma sürüyor.

Aslına uygun olarak rölöve çalışmasında sona yaklaşılan ibadethanenin birkaç ay içinde yeniden ibadete açılması planlanıyor.

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