Sinop’ta kale surlarında restorasyon başladı

Lonca Kapısı'nda yapılan çalışmaları değerlendiren ve yapının önemine değinen Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, "Kale surları, cezaevi surları ve cezaevinin içi restore ediliyor. Turizm açısında güzel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Buraların daha güzel hala getirilmesinin esnafımıza katkı sunacağını düşünüyoruz. Lonca Kapısı'nın iç duvarında bugün çalışmalar başladı. Lonca Kapısı aslında askeri kapıdır. Ama tabi esnaf çarşısı olmasıyla birlikte esnaf kapısı (lonca) olarak da adlandırılıyor.

Selçukluların zamanında bu iç kale yapıldı. Kale surlarının duvarında da kitabesi asılıdır. Ayını zamanda kale surlarının içerisinde de kilise ve cami de vardır ama artık sadece temelleri vardır. İnşallah onlarda bir gün gün yüzüne çıkar. Bu çalışmalara turizm açısında destekliyoruz. Bu turizme artı katacaktır. Yetkililere bu çalışma için şükranlarımızı sunuyoruz" sözlerine yer verdi.