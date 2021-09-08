Sinop’ta kale surlarında restorasyon başladı
Sinop’ta UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan tarihi kale surlarında restorasyon Lonca Kapısı’nda başladı. 2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi günümüzde hâlâ özelliğini koruyor. Günümüze kadar ayakta kalan iki ana giriş kapısı bulunan kale surları şehri çevreliyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde kaleye giriş kapıları olarak Kumkapı, Tersanekapı, Yenicekapı, Tabakhane Kapısı, Lonca Kapısı ve Deniz Kapısı isimlerinden bahsedilirken, günümüzde bu kapılardan sadece Kumkapı ve Lonca Kapısı ayakta kaldı. Tarihi kale surlarında restorasyon çalışmalarına da Lonca Kapısı’ndan başlandı.
Kale surlarında gerçekleştirilen restorasyon çalışması ile ilgili Ağustos ayında firmaya yer teslimi yapılmıştı. Acil onarım gerektiren 6 noktada başlaması beklenen çalışmalar bugün itibarıyla start aldı. Şehirde tarihi güzelliklerin ortaya çıkarılması adına Meydan Projesi, Tarihi Cezaevi Restorasyonu çalışmaları hali hazırda devam ediyor. Bu projeler ve bugün başlangıcı yapılan 6 noktada daha onarımların yapılması ile Sinop'un tüm surları gün yüzüne çıkartılması ve UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne girilmesi hedefleniyor.
Sinop İl Kültür ve turizm Müdür Vekili Metin Süren daha önce bu konuda verdiği bilgilerde, "Tarihi Cezaevi'nde restorasyon çalışmaları yaklaşık 1 yıldır devam ediyor. 1 yıl daha sürecek. Bu çalışma devam ederken kale surlarıyla ilgili de bakanlığımız tarafından tahsis edilen 10 milyon TL'lik ödeneğin 2 milyon TL'si serbest bırakıldı. Bunun 700 bin TL'lik kısmıyla acil onarım gerektiren, acil güvenlik önlemi alınması gereken 6 nokta ile ilgili ihale yapıldı ve yer teslimleri gerçekleşti. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde olan Sinop Kalesi ve surlarının onarımı ve turizme kazandırılması için çok önemli bir proje. Bu 6 nokta şu anda İskele Meydanı'ndaki güney kale burcundaki bedendeki kopma noktasında olan çok acil onarılması gereken nokta, tarihi cezaevi surlarının dışında kalan kısımdaki düşme tehlikesi olan acil onarımı gerektiren noktalar, lonca kapısındaki acil onarılması gereken noktalar şeklinde 6 noktadan oluşuyor" ifadelerini kullanmıştı.
Lonca Kapısı'nda yapılan çalışmaları değerlendiren ve yapının önemine değinen Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, "Kale surları, cezaevi surları ve cezaevinin içi restore ediliyor. Turizm açısında güzel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Buraların daha güzel hala getirilmesinin esnafımıza katkı sunacağını düşünüyoruz. Lonca Kapısı'nın iç duvarında bugün çalışmalar başladı. Lonca Kapısı aslında askeri kapıdır. Ama tabi esnaf çarşısı olmasıyla birlikte esnaf kapısı (lonca) olarak da adlandırılıyor.
Selçukluların zamanında bu iç kale yapıldı. Kale surlarının duvarında da kitabesi asılıdır. Ayını zamanda kale surlarının içerisinde de kilise ve cami de vardır ama artık sadece temelleri vardır. İnşallah onlarda bir gün gün yüzüne çıkar. Bu çalışmalara turizm açısında destekliyoruz. Bu turizme artı katacaktır. Yetkililere bu çalışma için şükranlarımızı sunuyoruz" sözlerine yer verdi.
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