Hatuniye Medresesi Bilgi Evi’nde çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında şehir merkezinde öğrencilere sunduğu imkanları dış ilçelerdeki çocuk ve gençlere de ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Hani ilçesinde yer alan uzun zamandır kullanılmayan ve tahribatların oluştuğu tarihi Hatuniye Medresesi'ni Bilgi Evi'ne dönüştürmek için başlattığı yenileme çalışmalarını aralıksız devam ediyor.