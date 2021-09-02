Hatuniye Medresesi Bilgi Evi’nde çalışmalar sürüyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi’ne dönüştüreceği Hani ilçesindeki Hatuniye Medresesi’nde çalışmaların yüzde 70’ni tamamladı. Hatuniye Medresesi Bilgi Evi’nde öğrenciler, temel dersler dışında kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerden de yararlanabilecek.
Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında şehir merkezinde öğrencilere sunduğu imkanları dış ilçelerdeki çocuk ve gençlere de ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Hani ilçesinde yer alan uzun zamandır kullanılmayan ve tahribatların oluştuğu tarihi Hatuniye Medresesi'ni Bilgi Evi'ne dönüştürmek için başlattığı yenileme çalışmalarını aralıksız devam ediyor.
Hatuniye Medresesi'nde basit onarım işi kapsamında dam örtüsünde, ahşap kirişlerde ve döşeme tamiratını tamamlayan ekipler, kapı ve pencere doğramalarının bakımı yaparak boyamaya hazır hale getirdi. Drenaj kazısının devam ettiği çalışmalarda tarihi yapının duvarlarında yosunlaşma görülen bölümler temizlenecek.
Devam eden elektrik hatlarının yenilenmesi çalışması sonrası eski armatürler de yenileri ile değiştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, Hatuniye Medresesi'nde devam eden çalışmaları Eylül ayı sonunda tamamlayarak Bilgi Evi aracılığıyla Hanili öğrencilerin hizmetine sunmayı hedefliyor.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 1500 öğrencinin faydalanacağı Hatuniye Medresesi Bilgi Evi'nde, kütüphane, konferans salonu, akıl ve zeka, bilişim, müzik ve resim sınıflarının yer alacağı 12 derslikli akılı sınıflar oluşturacak.
Ücretsiz Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve İngilizce eğitimlerinin verileceği Hatuniye Medresesi Bilgi Evi'nde öğrenciler, temel dersler dışında kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerden de yararlanabilecek.
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