28 Haziran 2021, Pazartesi
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Sivas'ta bulunan Gök Medrese uluslararası fuarda yerini aldı

Mavi çinileri ile büyüleyen tarihi Gök Medrese uluslararası fuarda yerini aldı. Çeşitli ülkelerden çok sayıda katılımcının takip ettiği fuarda Gök Medresenin tarihsel süreci anlatıldı.

TARİH
Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Sivas'ta bulunan Gök Medrese uluslararası fuarda yerini aldı

Sivas kent merkezinde bulunan ve "Mavi Medrese'' olarak da adlandırılan Gök Medrese üzerinde bulunan mavi çinileriyle göz kamaştırıyor.

750 yıllık Gök Medrese uzun bir restorasyon sürecinin ardından tamamen açılmak için gün sayarken uluslararası fuarda yerini aldı.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca İstanbul'da düzenlenen uluslararası Heritage fuarında Sivas Gök Medreseyi tanıttı.

Çeşitli ülkelerden çok sayıda katılımcının takip ettiği fuarda Gök Medresenin tarihsel sürecini anlatan Karaca, restorasyon aşamalarını ve gelinen son noktayı değerlendirdi.

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