29 Mart 2021, Pazartesi
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İzmir'de Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi

'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen dönemine ait sütun başlığı, Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyonda 3 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.

TARİH AA
Giriş Tarihi: 29.03.2021
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İzmir'de Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Armutlu mevkisinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı.

ARAÇ DURDURULDU

Başsavcılığı koordinasyonunda KOM Şube Müdürlüğü ve ekipleri, şüpheliler M.T, Z.T. ve U.Y'nin bulunduğu aracı durdurdu.

ROMA DÖNEMİNE AİT ESERLER...

Araçta yapılan aramada 50x60 santimetre ebatlarında dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eser, Müdürlüğüne teslim edildi.Gözaltına alınan 3 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.

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