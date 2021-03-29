İzmir'de Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi
İzmir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen Roma dönemine ait sütun başlığı, İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyonda 3 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.
TARİH AA
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Armutlu mevkisinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı.
ARAÇ DURDURULDU
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.T, Z.T. ve U.Y'nin bulunduğu aracı durdurdu.
ROMA DÖNEMİNE AİT ESERLER...
Araçta yapılan aramada 50x60 santimetre ebatlarında Roma dönemine ait İon sütun başlığı ele geçirildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Eser, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.Gözaltına alınan 3 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.