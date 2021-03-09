Tarih yazan ecdadımızın burçları bakın neymiş! İşte padişahların doğum tarihleri ve burçları
Tarih yazan ecdadımızın burçlarını merak edenler aradığı cevabı buldu. Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Selim, Kanuni Sultan Süleyman... Osmanlı Devleti'nde astrolojiye büyük ilgi vardı. Fatih Sultan Mehmed'ten sonraki tüm padişahların doğum tarihleri arşivlerde kayıt altına alındı. Bu sayede sultanların yıldız haritasına bakıldı, burçları ile devlet yönetimleri karşılaştırıldı. İşte padişahların burçları...
Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Selim, Kanuni Sultan Süleyman... Osmanlı Devleti'nde astrolojiye büyük ilgi vardı.
Fatih Sultan Mehmed'ten sonraki tüm padişahların doğum tarihleri arşivlerde kayıt altına alındı.
Bu sayede sultanların yıldız haritasına bakıldı, burçları ile devlet yönetimleri karşılaştırıldı. İşte padişahların burçları...
FATİH SULTAN MEHMED:
29 Mart 1432'de dünyaya geldi. Koç burcu olan Fatih, burcunun en önemli özelliği olan aktif, dinamik ve liderlik gibi vasıflarına sahipti.
Yönetme arzusu ve liderlik yeteneği ruhunda vardır.
II. BAYEZID:
3 Aralık 1448'de dünyaya gelen Bayezid, yay burcuydu. Cesur ve atılgan bir padişahtı. Şiir yazmayı sever, şairlerle devamlı bir araya gelirdi.
İyimser, gelişimi seven, hoşgörülü ve dinamik bir yapıya sahipti.
YAVUZ SULTAN SELİM:
10 Ekim 1470'de dünyaya geldi. Burcu teraziydi. Gösterişten hiç hoşlanmazdı.
Gizli bir mükemmeliyetçilik yönü vardı. Terazi burcunun estetik düşkünlüğüne sahipti.
KANUNi SULTAN SÜLEYMAN:
27 Nisan 1495'da doğdu, boğa burcuydu. Azim ve irade sahibiydi.
Karar vereceği zaman uzun uzun düşünür, verdiği karardan bir daha asla caymazdı. Adaletli olması, burcunun bir özelliğiydi. Göreve getireceği insanları yeteneklerine göre değerlendirirdi.
Kanun ve adalet onun için vazgeçilmez kavramlardı.
II. SELİM:
28 Mayıs 1524'te doğdu. Burcu ikizlerdi. Zeki, espriliydi. İyi bir iletişim yeteneğine sahipti.
Kelime oyunlarına ve dinamik sohbetlere ilham verme özellikleriyle bilinir.
II. (GENÇ) OSMAN:
3 Kasım 1604 doğumlu olan genç osman akrep burcuydu. Kararlı ve değişime eğilimli bir karakteri vardı.
Tahta çıkar çıkmaz, devletin üst düzey yöneticilerinin neredeyse tamamını değiştirmişti. Onun kendini ve devleti yenileme arzusu tahtan indirilmesine sebep oldu.
IV. MURAD:
Aslan burcu olan padişah 26 Temmuz 1612'te dünyaya geldi. Son derece otoriter ve sert bir yapıdaydı. Hükümdarlık döneminde gece sokağa çıkmayı, içki ve tütün tüketmeyi yasaklamıştı.
Aslan burcunun yönetici ve koruyucu olma özelliklerinin tamamını yansıtırdı. Aynı zamanda mükemmeliyetçi ve enerjik bir kişiliğe sahipti.
II. AHMED:
25 şubat 1643'te dünyaya gelen padişahın burcu balıktı. Fazla içine kapanıktı.
Yazma sanatına hayran, hat sanatında ise ustaydı. Şairlere ve şiirlere fazlaca düşkündü.
II. MAHMUD:
20 Temmuz 1785'te dünyaya geldi. Burcu yengeçti. Ailesine bağlılığı ve yurt sevgisiyle burcunun temel özelliklerini yansıtırdı.
Hükümdarlığı boyunca en temel amacı devleti hem sosyal hem de siyasal açıdan ileriye taşımaktı.
II. ABDÜLHAMİD:
21 Eylül 1842'de dünyaya geldi.