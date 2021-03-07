AK Parti kültür varlığına sahip çıktı! 19 yılda 5 bin 61 kültür varlığının restorasyonu tamamlandı

AK Parti döneminde 5 bin 61 kültür varlığının restorasyonunun tamamlandığı; 1992-2002 yılları arasında restorasyonu tamamlanan kültür varlığı sayısının ise 46 olduğu bildirildi.

AK Parti iktidarında 50 bin adetten fazla eserin kayıt altına alındığı, bu eserlerin tespiti, tescili ve arşivlendirilmesinin yapıldığı öğrenildi.

YILDIZ: "CHP YÖNETİMİ, TARİHi MİRASİN KORUYUCUSU OLAMAZ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yıllarca tarihimizi 70-80 yıllık döneme indirgemeye çalışan, son yıllarda ise Atatürk'ün adını da ağzına almaya yanaşmayan CHP yönetiminin, tarihî mirasın koruyucusu olamayacağını söyledi.

Yıldız, "Milletimiz, ajans masasında üretilen haber ve algılara değil, gözünün önündeki gerçeğe bakar" dedi.

"5 BİN 61 KÜLTÜR VARLIĞININ RESTORASYONU TAMAMLANDI"

Haydar Ali Yıldız, şunları söyledi:

"Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi, Tunceli Müzesi ve elbette Ayasofya Camii... AK Parti, iktidarı boyunca 5 bin 61 kültür varlığının restorasyonunu tamamladı. Bu dönemden önceki on yılda sayı sadece 46 idi."

"Sadece Türkiye'de değil, Osmanlı ve Selçuklu coğrafyasındaki Türk eserlerinin restorasyonu için devletimizin kurumları bayraklaştı. Rumeli'den Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar birçok cami, külliye, aşevi, hastane, okul binaları ayağa kaldırıldı."

"Ayasofya Camii açılırken milletin sevincine ortak olamayanlar, sosyal medya hesabında ecdad mirasına sahip çıktıklarını yazarak algı oluşturamazlar. Çünkü AK Parti, tarihî yapılara sadece bina gözüyle değil, medeniyetimizin izi ve emaneti gözüyle bakıyor."

"50 bin adetten fazla eser kayıt altına alındı, bu eserlerin tespiti-tescili, arşivlendirilmesi AK Parti döneminde başarıldı. Bir gün AK Parti de tarihe mal olacak ama kültürel varlıklar hakkında CHP yönetimlerinin alnına yazılmış tarihî utançlar AK Parti için yazılamayacak."

ŞERİF CAN / SABAH