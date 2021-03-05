Tanrıça heykelinin Hitit İmparatorluğu'ndan kaldığına dikkati çeken Keser, "Eski Anadolu'ya ait bir kült olan Arinna'nın Güneş Tanrıçası'nın, Hepat, Kubaba ve sonrasında Kybele adıyla günümüze kadar uzanan izlerini hala görmekteyiz. Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında, ismi farklı bile olsa, görünüşte güneş tanrıçası özelliklerini anımsatan, tanrıça heykellerindeki ışınlı taçlar; Bizans dönemine gelindiğinde Meryem Ana'nın başındaki ışık halelerine dönüşecektir. New York'taki Özgürlük Heykeli'nin, ışınlı bir taç taşıyan kadın şeklinde temsil edilmesi, sanki, Arinna'nın Güneş Tanrıçası'nın günümüze uzanan izlerini taşır niteliktedir." dedi.