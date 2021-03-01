01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri Muğla’da Atina Grek sikkesi operasyonu! 6 kişi yakalandı

Muğla’da Atina Grek sikkesi operasyonu! 6 kişi yakalandı

ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda dünya üzerinde sadece 42 adet bulunan, M.Ö., 5'inci yüzyıla ait sikkelerinden biri ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
ABONE OL
Muğla’da Atina Grek sikkesi operasyonu! 6 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, ilçesi, 'nde, tarihi eser kaçakçılarının ellerindeki 42 gram ağırlığındaki sikkesine müşteri aradıklarını belirledi.

Jandarma, M.Ö. 5. yüzyıla ait olan ve dünya üzerinde sadece 42 adet bulunan sikke için, 25 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında alıcı görünümünde şüpheliler ile irtibata geçti.

Belirlenen buluşma yerinde yapılan pazarlığın ardından harekete geçen jandarma, gerçek kimliklerini açıklayıp, şüpheliler E.Ç., M.K., S.K., T.Ş., R.K. ve M.E.Ç.'yi gözaltına aldı.

Sikkeye ise el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA