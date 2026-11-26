CANLI Trabzonspor Avrupa'da sahne alıyor! Fırtına'nın CSKA Sofya sınavı
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşılaşıyor. Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile karşılaşıyor. Kritik mücadelede bordo-mavililer, deplasmanda 3 puan arıyor. İlk 8 hedefini sürdürmek isteyen Trabzonspor, Sofya deplasmanında sahneye çıkıyor. Karşılaşma TRT1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
CSKA Sofya: Lapoukhov, Ouorou, Almeida, Gbamin, Rodrigues, Martino, Ebong, Jordao, Sensi, Zwarts, Godoy Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Melih, Mendy, Bouchouari, Salah, Saviolo, Onuachu.
MAÇTA İLK 11'LER
CSKA Sofya: Lapoukhov, Ouorou, Almeida, Gbamin, Rodrigues, Martino, Ebong, Jordao, Sensi, Zwarts, Godoy
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Melih, Mendy, Bouchouari, Salah, Saviolo, Onuachu.
KRİTİK MAÇ 23.00'TE
Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Hicham Zakrani yapacak.
TRABZONSPOR 12. SIRADA
UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, ikinci karşılaşmasında sahasında İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup eden, ardından Almanya temsilcisi Freiburg'a evinde 1-0 yenilen bordo-mavililer, 6 puanla 12. sırada yer alıyor. CSKA Sofya ise oynadığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 1 puan elde ederek 28. sırada bulunuyor.