Stefan Savic'in CSKA Sofya karşılaşmasında dinlendirilmesi bekleniyor. (DHA)

İLK KEZ BULGAR TAKIMI İLE KARŞILAŞIYOR

Trabzonspor, ilk kez bir Bulgar takımı ile karşı karşıya geliyor. CSKA Sofya ile yapılan UEFA Konferans Ligi karşılaşması bordo-mavili ekibin ilk kez bir Bulgar takımı ile oynadığı karşılaşma olarak kayıtlara geçti.