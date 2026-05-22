Türkiye Kupası finalinde nefes kesen gece! Trabzonspor-Konyaspor kozlarını paylaşıyor
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.45’te oynanacak final mücadelesi ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. İşte maçın detayları ve muhtemel 11’ler…
64. Ziraat Türkiye Kupası'nın finali bu akşam Corendon Airlines Park'ta oynanacak. 18. kez son ikide boy gösteren Trabzonspor, 10. kupasını kazanmak için sahada olacak. Konyaspor ise ikinci finalinde, ikinci kez mutlu sona ulaşmak için mücadele edecek. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Kazanan taraf, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılacak. Trabzonspor, kaybederse ligi üçüncü tamamlandığı için Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren yer alacak ve ekstradan maçlar oynamak zorunda kalacak. Konyaspor yenilirse Avrupa'ya gidemeyecek.
Karşılaşmanın sonucu iki takım kadar Beşiktaş ve Başakşehir'i de ilgilendiriyor. Trabzonspor'un kupayı alması durumunda lig dördüncüsü Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda boy gösterecek, Başakşehir ise Konferans Ligi 2. ön eleme turuna gidecek.
Konyaspor kazanırsa Beşiktaş'a, Konferans Ligi 2. ön eleme turu yolu gözükecek. Başakşehir için Avrupa yolu kapanacak.
Dev maç, Türkiye'nin bir numaralı televizyon kanalında A'dan Z'ye tüm detaylarıyla saat 20.45'te yayınlanacak.
Kupaya dair tüm detaylar, gün boyunca A Spor'dan verilecek. Karşılaşması öncesi ve sonrası gelişmeler, maç analizi A Spor'un usta yorumcuları ve haber ekibi tarafından izleyicilere aktarılacak.
NWAKAEME VE VISCA'YA VEDA
Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinin ardından kulüp tarihine iz bırakmış iki oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ile yolarını ayıracak. İki oyuncuya final sonrası Papara Park'ta düzenlenecek törenle veda edilecek. 37 yaşındaki Nwakeme, bordo-mavili formayı 193 kez giydi. 50 gol atarken 48 de asist yaptı. 36 yaşındaki Visca ise 129 karşılaşmada 21 gol ve 37 asistle oynadı.