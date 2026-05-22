Türkiye Kupası finalinde nefes kesen gece! Trabzonspor-Konyaspor kozlarını paylaşıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.45’te oynanacak final mücadelesi ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. İşte maçın detayları ve muhtemel 11’ler…

64. Ziraat Türkiye Kupası'nın finali bu akşam Corendon Airlines Park'ta oynanacak. 18. kez son ikide boy gösteren Trabzonspor, 10. kupasını kazanmak için sahada olacak. Konyaspor ise ikinci finalinde, ikinci kez mutlu sona ulaşmak için mücadele edecek. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Kazanan taraf, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılacak. Trabzonspor, kaybederse ligi üçüncü tamamlandığı için Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren yer alacak ve ekstradan maçlar oynamak zorunda kalacak. Konyaspor yenilirse Avrupa'ya gidemeyecek.

Karşılaşmanın sonucu iki takım kadar Beşiktaş ve Başakşehir'i de ilgilendiriyor. Trabzonspor'un kupayı alması durumunda lig dördüncüsü Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda boy gösterecek, Başakşehir ise Konferans Ligi 2. ön eleme turuna gidecek.

Konyaspor kazanırsa Beşiktaş'a, Konferans Ligi 2. ön eleme turu yolu gözükecek. Başakşehir için Avrupa yolu kapanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yine atv'de yaşanacak. Dev maç, Türkiye'nin bir numaralı televizyon kanalında A'dan Z'ye tüm detaylarıyla saat 20.45'te yayınlanacak.

Kupaya dair tüm detaylar, gün boyunca A Spor'dan verilecek. Karşılaşması öncesi ve sonrası gelişmeler, maç analizi A Spor'un usta yorumcuları ve haber ekibi tarafından izleyicilere aktarılacak.

NWAKAEME VE VISCA'YA VEDA

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinin ardından kulüp tarihine iz bırakmış iki oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ile yolarını ayıracak. İki oyuncuya final sonrası Papara Park'ta düzenlenecek törenle veda edilecek. 37 yaşındaki Nwakeme, bordo-mavili formayı 193 kez giydi. 50 gol atarken 48 de asist yaptı. 36 yaşındaki Visca ise 129 karşılaşmada 21 gol ve 37 asistle oynadı.

Antalya'daki final maçı öncesinde güvenlik ve organizasyon hazırlıkları tamamlandı. Şehir genelinde geniş önlemler alındı. Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda havaalanı, otobüs terminalleri ve yol güzergâhlarında gerekli planlamaların yapıldığı belirtildi. Ayrıca sosyal medyadaki bazı paylaşımların yakından takip edildiği, olası risklere karşı sürecin dikkatle izlendiği kaydedildi.

Türkiye Kupası finalinin satışa çıkan biletleri büyük ölçüde tükendi. Bin ile iki bin TL arasında olan biletlere her iki takımın taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği, maçın dolu tribünlere karşı oynanmasının beklendiği belirtildi. Corendon Airlines Park'ta doğu (maraton) tribünü ile deplasman tribününü kapsayan güney tribünü blokları Trabzonspor taraftarlarına ayrıldı. Konyasporlu futbolseverler ise maçı kuzey ve batı tribünlerinden izleyecek.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un finaldeki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

KONYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor'un finaldeki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Deniz Türüç, Bardhi, Muleka

HALİL UMUT MELER İKİNCİ KEZ

Halil Umut Meler, kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası finalini yönetecek. Meler, daha önce 2021-22 kupa finalinde görev yapmış. Sivas, Kayseri'yi uzatmalarda 3-2 yenmişti. 39 yaşındaki Meler, ayrıca F.Bahçe'nin G.Saray'ı 2-0 (2025-26), Beşiktaş'ın Antalya'yı 5-3 (penaltılarla) (2021-22) ve G.Saray'ın Akhisar'ı 1-0 devirdiği (2019-20) Süper Kupa maçlarında da düdük çalmıştı.Trabzonspor'da dev maç öncesi 2 eksik bulunuyor. Bordo-mavili takımda sakatlıkları devam eden Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu finalde mücadele edemeyecek.

Konyaspor'da Tunahan Taşçı ve Ufuk Akyol sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Stefanescu ve Calusic statü gereği, Bazoer de kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giymeyecek.

