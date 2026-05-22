Trabzonspor ZTK kupasını kazandı! Bordo-mavililer tarihindeki 10. zafere ulaştı

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor’un karşı karşıya geldiği 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde kazanan bordo-mavililer oldu. ATV ekranlarında yayınlanan dev finalde rakibini mağlup eden Trabzonspor, tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürdü. İşte nefes kesen mücadelede yaşananlar…

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

ATV ekranlarından canlı yayınlanan mücadeleye etkili başlayan bordo-mavililer, ilk yarıda Paul Onuachu'nun kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Konyaspor, Jackson Muleka'nın golüyle eşitliği sağladı.

Bordo-mavililerde bir kez daha sahneye çıkan Paul Onuachu, 78. dakikada penaltıdan kaydettiği golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Trabzonspor, mücadeleden galibiyetle ayrılarak tarihinde 10. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

10. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

17. dakikada Trabzonspor golü buldu. Pina'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Onuachu'nun kale önünde bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

19. dakikada ceza sahası dışında oluşan karambolde topu önünde bulan Zubkov'un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü güçlükle kurtardı. Dönen topu, yeşil-beyazlı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

25. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Enis Bardhi'nin bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

(İKİNCİ YARI)

50. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Enis Bardhi'nin sol çaprazdan ortasına hareketlenen Muleka'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topa tekrar sahip olan Muleka'nın kendi etrafında döndükten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

54. dakikada Deniz Türüç'ün ortasına hareketlenen Muleka'nın kale önünde rakibinin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada penaltıyı kullanan Bardhi'nin vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Muleka'nın vuruşunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.

69. dakikada Pina'nın sağ kanattan etkili ortasına hareketlenen Augusto'nun kafa vuruşunda topu kaleci Bahadır Han Güngördü kurtardı. Dönen topu tamamlayan Augusto'nun şutunda top yandan auta çıktı.

76. dakikada Zubkov'un köşe vuruşundan ortasına kale önünde Jevtovic'in elle müdahale etmesi üzerine hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada penaltıyı kullanan Onuachu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Trabzonspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

TRABZONSPOR FİNALDE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 18. dakikasında Trabzonspor etkili geldi. Pina ile Zubkov'un hazırladığı pozisyonda ceza sahasına gönderilen ortaya iyi yükselen Paul Onuachu, yaptığı net vuruşla fileleri havalandırdı ve bordo-mavilileri üstünlüğe taşıdı.

KONYASPOR FİNALDE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Konyaspor, finalde eşitliği Jackson Muleka ile sağladı. 50. dakikada Bardhi'nin ortasında Muleka'nın kafa vuruşunu Andre Onana ilk anda kurtardı. Dönen topu iyi takip eden yıldız golcü, ikinci hamlesinde topu ağlara göndererek skoru dengeledi.

FİNALDEN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, son maçın ilk 11'ine göre 7 değişikliğe gitti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto ve Onuachu'yu ilk 11'de oynattı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Nwakaeme, Ozan Tufan, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Oulai, Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan'ı yedek kulübesinde bekletti.

Tekke, Gençlerbirliği'ne karşı 3-0 mağlup oldukları lig maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe giderek Onuralp Çevikkan, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan,Oulai, Mwakaeme ve Umut Nayir'i yedeğe çekti.

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçında forma giyen Pina, Bouchouari, Augusto ve Onuachu, Konyaspor karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.

Karadeniz ekibinde Batagov ve Okay Yokuşlu da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı.

KONYASPOR, SON MAÇINA GÖRE 10 DEĞİŞİKLİKLE SAHAYA ÇIKTI

TÜMOSAN Konyaspor'da ise teknik direktör İlhan Palut, Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves ve Muleka ilk 11'ini tercih etti.

Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, yedeklere ise Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Jinho Jo, Baniya, Andzouana, Arif Boşluk, Svendsen, Bjorlo, Olaigbe ve Kramer'i aldı.

Palut, Süper Lig'in son maçında 2-1 yenildikleri Kayserispor maçında ilk 11'de oynattığı Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Baniya, Ata Yanık, Bazoer, Jinho Jo, Andzouana, İsmail Esat Buğa, Svendson ve Eren Cemali Yağmur'a bu maçta görev vermedi.

Palut, Kayserispor karşılaşmasındaki ilk 11'inden sadece Arif Boşluk'u Trabzonspor karşısında sahaya çıkardı.

BAKAN BAK TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da izledi.

Bakan Bak, karşılaşma öncesinde iki takıma da başarı dilediğini belirtti.

TARAFTARLAR, KARŞILAŞMAYA İLGİ GÖSTERDİ

İki takım taraftarları final maçı öncesinde stat çevresinde yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman bir arada vakit geçiren Konyaspor ve Trabzonspor taraftarları statta kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

MAÇ BAŞLADIĞI GİBİ DURDU

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Maçın başlamasıyla birlikte tribünden sahaya atılan meşaleler nedeniyle hakem Halil Umut Meler oyunu durdurdu. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASİR SUBAŞI: DAHA ÖNCE BU KUPAYI MÜZEMİZE GÖTÜRDÜK

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek TÜMOSAN Konyaspor'da Yasir Subaşı açıklamalarda bulundu. Subaşı, "Buraya finali hak ederek geldik. Şehrimiz için, camiamız için, taraftarlarımız için çok önemli bir maç. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Buradan mutlu ayrılmak istiyoruz. Daha önce bu kupayı müzemize götürdük. Bir ikincisi neden olmasın." ifadelerini kullandı. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

OZAN TUFAN: FİNAL MAÇINA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. Tufan, "Hafta boyunca hazırlandığımız bir maç. Her şeyimiz çok net. Takım arkadaşlarıma sonsuz güvenim var. Kupayı alacağımıza inanıyorum. Biz final maçına çok iyi hazırlandık. Kupayı inşallah alıp Trabzon'a götürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İLHAN PALUT: BU KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut, "Çok iyi mücadele etmemiz gereken bir maç. Çünkü artık kaybetmenin telafisi yok. Oyuncuların çok mücadele edeceğini biliyorum. İnşallah kupayı kazanırız. Oyuncularım büyük mücadele verdiler. Şehir, oyuncularım ve ben, bu kupayı çok istiyoruz." dedi İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FATİH TEKKE: BUGÜN BU KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Final maçını değerlendiren Tekke, "Bugün bu kupayı çok istiyoruz. Herkes kendi açısından çok zorlu bir süreç geçirmiş olabilir. Bugün en güçlü kadromuzla, her şeyimizle beraber sahadayız. İnşallah Rabbim bize kupayı lütfeder. Buradan taraftarımızı mutlu göndermek istiyoruz." sözlerini sarf etti. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

