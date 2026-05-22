İki takım taraftarları final maçı öncesinde stat çevresinde yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman bir arada vakit geçiren Konyaspor ve Trabzonspor taraftarları statta kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

MAÇ BAŞLADIĞI GİBİ DURDU

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Maçın başlamasıyla birlikte tribünden sahaya atılan meşaleler nedeniyle hakem Halil Umut Meler oyunu durdurdu.

YASİR SUBAŞI: DAHA ÖNCE BU KUPAYI MÜZEMİZE GÖTÜRDÜK

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek TÜMOSAN Konyaspor'da Yasir Subaşı açıklamalarda bulundu. Subaşı, "Buraya finali hak ederek geldik. Şehrimiz için, camiamız için, taraftarlarımız için çok önemli bir maç. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Buradan mutlu ayrılmak istiyoruz. Daha önce bu kupayı müzemize götürdük. Bir ikincisi neden olmasın." ifadelerini kullandı.

OZAN TUFAN: FİNAL MAÇINA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. Tufan, "Hafta boyunca hazırlandığımız bir maç. Her şeyimiz çok net. Takım arkadaşlarıma sonsuz güvenim var. Kupayı alacağımıza inanıyorum. Biz final maçına çok iyi hazırlandık. Kupayı inşallah alıp Trabzon'a götürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İLHAN PALUT: BU KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut, "Çok iyi mücadele etmemiz gereken bir maç. Çünkü artık kaybetmenin telafisi yok. Oyuncuların çok mücadele edeceğini biliyorum. İnşallah kupayı kazanırız. Oyuncularım büyük mücadele verdiler. Şehir, oyuncularım ve ben, bu kupayı çok istiyoruz." dedi

FATİH TEKKE: BUGÜN BU KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Final maçını değerlendiren Tekke, "Bugün bu kupayı çok istiyoruz. Herkes kendi açısından çok zorlu bir süreç geçirmiş olabilir. Bugün en güçlü kadromuzla, her şeyimizle beraber sahadayız. İnşallah Rabbim bize kupayı lütfeder. Buradan taraftarımızı mutlu göndermek istiyoruz." sözlerini sarf etti.